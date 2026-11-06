Η χιουμοριστική διαμαρτυρία για τη διακοπή της καθημερινής σύνδεσης Θηρασιάς - Σαντορίνης - Βίντεο

Snapshot Η καθημερινή σύνδεση της Θηρασιάς με τη Σαντορίνη διακόπηκε στα τέλη Οκτωβρίου λόγω λήξης της σύμβασης.

Μία γυναίκα χρησιμοποίησε το χιούμορ για να διαμαρτυρηθεί, ανεβάζοντας βίντεο όπου βουτά στη θάλασσα με τα ρούχα της. Snapshot powered by AI

Όταν η καθημερινότητα μας φαίνεται δυσβάσταχτη, το γέλιο αποτελεί το καλύτερο φάρμακο. Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, το χιούμορ, μία γυναίκα επέλεξε να διαμαρτυρηθεί με τον δικό της τρόπο για τη διακοπή της καθημερινής σύνδεσης της Θηρασιάς με τη Σαντορίνη.

Όταν ανέβασε το βίντεο, στις 4 Νοεμβρίου, η διακοπή της σύνδεσης έχει φτάσει τις έξι ημέρες, αναφέρει το Cyclades24.

Στο βίντεο φαίνεται μία κοπέλα να περπατά στο λιμάνι, ενώ μία φίλη της τη ρωτά «Πού πας;».

«Ποιος είπε ότι είμαστε αποκλεισμένοι;» απαντά εκείνη και λίγο αργότερα βουτά στη θάλασσα με τα ρούχα της.

«Αναβαθμίσαμε τις μετακινήσεις μας σε extreme sports!» έγραψε κάτω από την ανάρτηση, προσθέτοντας πως, παρά τις δυσκολίες και τα απρόοπτα της καθημερινότητας, κρατούν το χιούμορ τους.

«Γιατί αν δεν γελάσουμε και λίγο με αυτά που ζούμε, τι θα κάνουμε», λέει.

Σημειώνεται πως η καθημερινή σύνδεση της Θηρασιάς με τη Σαντορίνη διακόπηκε στα τέλη Οκτωβρίου, λόγω της λήξης της σύμβασης για τη δρομολόγηση της παραδοσιακής λάντζας και της μη έγκαιρης εξασφάλισης της συνέχειάς της από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

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