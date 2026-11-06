Υπουργός Ενέργειας Τουρκίας: «Θέλουμε ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα»

Ο Τούρκος υπουργός επιχείρησε να περιγράψει ένα μοντέλο περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Υπουργός Ενέργειας Τουρκίας: «Θέλουμε ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ εξέφρασε ανοιχτή πρόθεση για ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Η Τουρκία πρότεινε υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο για μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα, αλλά η πρόταση δεν προχώρησε λόγω ενστάσεων της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Προτάθηκε επίσης αγωγός φυσικού αερίου από Τουρκία προς Κύπρο, με δυνατότητα διμερούς μεταφοράς ενέργειας και επέκτασης προς την Ευρώπη, που δεν έγινε αποδεκτός για πολιτικούς λόγους.
  • Η Τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου TPAO θα εντείνει τις δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσόγειο και άλλες περιοχές, βασιζόμενη σε οικονομικά κριτήρια.
  • Η Τουρκία επιδιώκει διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και διαδρομών, καλύπτοντας ημερήσιες ανάγκες περίπου 1,7 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και φυσικού αερίου.
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Ανοιχτός σε ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα εμφανίστηκε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, παρουσιάζοντας παράλληλα τις τουρκικές προτάσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση και την τροφοδοσία της Κύπρου με φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας.

Σε συνάντηση με εκπροσώπους διεθνών δημοσιογραφικών οργανισμών και ξενόγλωσσων μέσων ενημέρωσης, στο Χρηματοοικονομικό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης, ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας του, στα σχέδια επέκτασης των δραστηριοτήτων της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου TPAO, αλλά και στις δυνατότητες συνεργασίας με την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Ελλάδα, θα συνεργαζόμουν με μεγάλη χαρά. Γιατί όχι; Μιλάμε για μια ευρύτερη συνεργασία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαϊρακτάρ.

Η πρόταση για ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Τουρκία

Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι η Τουρκία είχε αναπτύξει σχέδιο για την ηλεκτροδότηση του νησιού μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου από την τουρκική επικράτεια, με στόχο τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Όπως ανέφερε, βασικός στόχος ήταν να περιοριστεί η εξάρτηση της Κύπρου από τα ορυκτά καύσιμα και ιδιαίτερα από το μαζούτ, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Μπαϊρακτάρ υποστήριξε ότι η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία μετέφεραν το ζήτημα στις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η σχεδιαζόμενη διασύνδεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, επειδή η Τουρκία είναι συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ENTSO-E, απαιτούνταν τεχνική έγκριση για τη δημιουργία της νέας σύνδεσης.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε, ένα αρχικά τεχνικό ζήτημα εξελίχθηκε σε πολιτική διαφωνία, ενώ μετά τις ενστάσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας το ENTSO-E ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να εγκρίνει το έργο.

Πρόταση στην Αθήνα που δεν έγινε αποδεκτή

Ο Τούρκος υπουργός ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε προτείνει στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να δοθεί πρόσβαση σε εταιρείες που επιθυμούν να πωλούν ηλεκτρική ενέργεια στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της σχεδιαζόμενης υποθαλάσσιας σύνδεσης. Όπως υποστήριξε, η πρόταση θα επέτρεπε στην Κύπρο να προμηθεύεται φθηνότερη και καθαρότερη ηλεκτρική ενέργεια, ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή για πολιτικούς λόγους.

Παράλληλα, ο Μπαϊρακτάρ παρουσίασε ένα ακόμη σχέδιο της Άγκυρας, αυτή τη φορά για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία προς την Κύπρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω του αγωγού θα μπορούσε να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με καθαρότερες πηγές, ενώ υπό τις κατάλληλες συνθήκες θα ήταν δυνατή και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας προς το νότιο τμήμα του νησιού.Σχέδιο για αγωγό με δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ευρώπη

Ο Μπαϊρακτάρ υποστήριξε ότι μια τέτοια ενεργειακή συνεργασία θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη και στις δύο πλευρές, καθώς ο αγωγός θα είχε τη δυνατότητα να λειτουργήσει και αντίστροφα.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι σε περίπτωση ανακάλυψης φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε από την Τουρκία είτε από άλλη χώρα, θα μπορούσε να μεταφέρεται μέσω της Κύπρου στην Τουρκία και από εκεί στις ευρωπαϊκές αγορές.«Έτσι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια εναλλακτική στις υφιστάμενες διαδρομές εφοδιασμού», σημείωσε, περιγράφοντας ένα μοντέλο περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας.

Επέκταση των τουρκικών ενεργειακών δραστηριοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε επίσης στα σχέδια της Άγκυρας για την ενίσχυση της ενεργειακής της παρουσίας σε διάφορες περιοχές, επισημαίνοντας ότι η TPAO θα εντείνει τις δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ θα συνεχίσει τις έρευνες στο Γκαμπάρ και στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο υποστήριξε ότι η συμφωνία προσφέρει πρόσθετες περιοχές δραστηριοποίησης στις δύο χώρες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι αποφάσεις για τις έρευνες λαμβάνονται με βάση οικονομικά κριτήρια.

«Γιατί βρισκόμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα, στη Σομαλία και στο Πακιστάν; Σύντομα ίσως δραστηριοποιηθούμε και στη Συρία, στο Ιράκ ή στις θαλάσσιες περιοχές του Λιβάνου. Διότι έχουμε ανάγκη από πετρέλαιο και φυσικό αέριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπαϊρακτάρ σημείωσε, τέλος, ότι οι ημερήσιες ενεργειακές ανάγκες της Τουρκίας αντιστοιχούν σε περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών και των διαδρομών ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

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