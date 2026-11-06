Καιρός - Ζιακόπουλος: Γιατί τον Νοέμβριο επικρατούν οι νοτιάδες και τον Ιανουάριο οι βοριάδες;

Το ερώτημα του μετεωρολόγου για τους μηχανισμούς που καθορίζουν την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη Μεσόγειο

Μίλτος Τσεκούρας

Καιρός - Ζιακόπουλος: Γιατί τον Νοέμβριο επικρατούν οι νοτιάδες και τον Ιανουάριο οι βοριάδες;

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  • Τον Νοέμβριο στη Μεσόγειο επικρατούν νοτιάδες λόγω της κίνησης βαρομετρικών χαμηλών από δυτικά προς ανατολικά και της θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ θάλασσας και ξηράς.
  • Τον Ιανουάριο κυριαρχούν βόρειοι άνεμοι εξαιτίας της εντονότερης ψύξης της ηπειρωτικής Ευρώπης και της ανάπτυξης εκτεταμένων αντικυκλωνικών συστημάτων.
  • Ο Σιβηρικός αντικυκλώνας συμβάλλει στην επέκταση υψηλών πιέσεων προς τα Βαλκάνια, δημιουργώντας συνθήκες για βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους στην Ελλάδα.
  • Ο πολικός αεροχείμαρρος επηρεάζει τη θέση και την ένταση των βαρομετρικών συστημάτων καθώς και τη γενικότερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.
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Ένα ενδιαφέρον ερώτημα για τους μηχανισμούς που καθορίζουν την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη Μεσόγειο θέτει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος, μέσα από τη νέα ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο.

Ειδικότερα, επιχειρεί να εξηγήσει γιατί τον Νοέμβριο στη Μεσόγειο τα βαρομετρικά χαμηλά κινούνται συνήθως από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα οι νοτιάδες να αποτελούν τους επικρατέστερους ανέμους στην Ελλάδα, ενώ τον Ιανουάριο η εικόνα διαφοροποιείται και συχνότερα κυριαρχούν οι βόρειοι άνεμοι.

Το ερώτημα αφορά τη συνοπτική κλιματολογία και αναδεικνύει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης, η θερμοκρασιακή αντίθεση μεταξύ ξηράς και θάλασσας, αλλά και η θέση των μεγάλων συστημάτων υψηλών και χαμηλών πιέσεων.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στη συζήτηση κάτω από την ανάρτηση, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου η Μεσόγειος διατηρεί σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, την ώρα που η ευρωπαϊκή ήπειρος αρχίζει να ψύχεται. Η θερμοκρασιακή αυτή διαφορά ευνοεί την ανάπτυξη βαρομετρικών χαμηλών, τα οποία κινούνται προς την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, μεταφέροντας νοτιότερους ανέμους προς την Ελλάδα.

Αντίθετα, τον Ιανουάριο η εντονότερη ψύξη των ηπειρωτικών περιοχών ευνοεί την ανάπτυξη εκτεταμένων αντικυκλωνικών συστημάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Σιβηρικό αντικυκλώνα. Όταν οι υψηλές πιέσεις επεκτείνονται προς τα Βαλκάνια και συνδυάζονται με χαμηλότερες πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο, δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την επικράτηση βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων στη χώρα μας.

Καθοριστικός είναι, επίσης, ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου, καθώς η μετατόπιση της τροχιάς του προς νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη επηρεάζει τη θέση και την ένταση των βαρομετρικών συστημάτων, αλλά και τη γενικότερη κυκλοφορία στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

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