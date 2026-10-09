Εκπληκτικό εύρημα παλαιοντολόγων: 14 δόντια καρχαρία στην έρημο Σαχάρα

Snapshot Παλαιοντολόγοι βρήκαν 14 δόντια από 5 είδη καρχαρία ηλικίας 70 εκατομμυρίων ετών στην έρημο Σαχάρα της Αιγύπτου.

Τα απολιθώματα προέρχονται από την Καμπανική περίοδο του Ύστερου Κρητιδικού και βρέθηκαν στο Οροπέδιο Αμπού-Ταρτούρ.

Η περιοχή καλυπτόταν τότε από μια θερμή τροπική θάλασσα με ρηχά νερά που στήριζαν πλούσιο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Τα δόντια ανήκουν στο γένος Lamniformes, στο οποίο ανήκουν και οι σύγχρονοι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες και μάκο.

Η ποικιλία των ειδών υποδηλώνει ότι το θαλάσσιο περιβάλλον εκείνη την εποχή ήταν πολύπλοκο και υποστήριζε διάφορα θαλάσσια ζώα, όπως ψάρια και θαλάσσιες χελώνες. Snapshot powered by AI

Παλαιοντολόγοι εντόπισαν 14 δόντια από 5 είδη καρχαρία που ζούσαν πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια, στην έρημο της Αιγύπτου που καλύπτονταν από μια θερμή τροπική θάλασσα.

Στις ίδιες τοποθεσίες είχαν βρεθεί προηγουμένως υπολείμματα δύο άλλων ειδών καρχαριών, γεγονός που αποδεικνύει ότι η περιοχή διέθετε κάποτε ένα υδάτινο οικοσύστημα. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Cretaceous Research».

Τα απολιθώματα ανακαλύφθηκαν στο Οροπέδιο Αμπού-Ταρτούρ, στη Δυτική Έρημο της Αιγύπτου, και χρονολογούνται στην Καμπανική περίοδο του Ύστερου Κρητιδικού, περίπου 84 έως 72 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Ο σχηματισμός Duwi της περιοχής έχει διατηρήσει ίχνη της θάλασσας μέσα σε πετρώματα πλούσια σε φωσφορικά άλατα, στα οποία βρέθηκαν επίσης κρυμμένα τα δόντια καρχαρία.

Κατά τη διάρκεια του Ύστερου Κρητιδικού, η στάθμη των θαλασσών σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν υψηλότερη και η Γη ήταν θερμότερη. Οι ηπείροι καλύπτονταν από ρηχές θάλασσες, συμπεριλαμβανομένων και των ερήμων. Το νερό έφτανε βαθιά μέσα στη Σαχάρα, όπου πριν από 84 εκατομμύρια χρόνια κολυμπούσαν καρχαρίες και άλλα θαλάσσια πλάσματα. Σήμερα, η Σαχάρα είναι η μεγαλύτερη έρημος στον κόσμο.

Τα δόντια ανακαλύφθηκαν από μια ομάδα παλαιοντολόγων με επικεφαλής τον Ταρέκ Γιασίν από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Διαπίστωσαν ότι τα 14 δόντια προέρχονταν από τουλάχιστον πέντε είδη, όλα από το γένος Lamniformes. Σήμερα, οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες, οι μάκο και οι καρχαρίες-ξωτικά ανήκουν σε αυτή την κατηγορία καρχαριών. Τα δόντια έχουν διαφορετικά σχήματα. Υπάρχουν μερικά που είναι στενά και μυτερά, τα οποία οι καρχαρίες πιθανώς χρησιμοποιούσαν για να συγκρατούν τα γλιστερά θηράματά τους. Τα πλατύτερα δόντια ήταν κατάλληλα για το κόψιμο.

Μαθαίνοντας ποιοι καρχαρίες ζούσαν σε ποιες περιοχές των ηπείρων, οι παλαιοντολόγοι μπορούν να υπολογίσουν πώς θα έμοιαζε η συγκεκριμένη περιοχή πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Η ανακάλυψη τόσο διαφορετικών ειδών σε μία περιοχή δείχνει ότι το θαλάσσιο περιβάλλον εδώ ήταν αρκετά ποικιλόμορφο. Στο παρελθόν, οι επιστήμονες έχουν βρει ψάρια, θαλάσσιες χελώνες και άλλα θαλάσσια ερπετά στον σχηματισμό Duwi. Αυτό σημαίνει ότι κατά την Ύστερη Κρητιδική περίοδο υπήρχε εδώ μια θάλασσα ικανή να υποστηρίξει ποικίλες μορφές ζωής.