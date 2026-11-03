Φοιτητής έφτιαξε drone που φτάνει τα 790 χλμ./ώρα στο δωμάτιό του

Ένας φοιτητής αεροναυπηγικής στις ΗΠΑ αποφάσισε να μετατρέψει το δωμάτιο της φοιτητικής του εστίας σε εργαστήριο και το αποτέλεσμα ξεπερνά κάθε προσδοκία. Ο Τόμας Σάλβο, που σπουδάζει στο Georgia Institute of Technology, κατασκεύασε ένα μικρό αεροσκάφος με κινητήρα τζετ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, έφτασε την ταχύτητα των 790 χιλιομέτρων την ώρα, έχοντας παράλληλα φορτίο περίπου 1,2 κιλών.

Το εγχείρημά του ονομάζεται Reaper και δεν πρόκειται απλώς για ένα γρήγορο τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος. Ο νεαρός δημιουργός του έχει πλέον έναν πολύ μεγαλύτερο στόχο: να καταφέρει να ξεπεράσει την ταχύτητα του ήχου και να διεκδικήσει ένα έπαθλο 800.000 δολαρίων.

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