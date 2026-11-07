Έμεινε 84 ώρες χωρίς ύπνο: Οι παραισθήσεις που βίωσε YouTuber και η ανατριχιαστική εμπειρία του

Μια ακραία πρόκληση επιχείρησε να ολοκληρώσει ο YouTuber Luke J, μένοντας ξύπνιος για 3,5 ημέρες, δηλαδή συνολικά 84 ώρες. Η παρατεταμένη αϋπνία, ωστόσο, άρχισε να επηρεάζει την αντίληψή του, προκαλώντας του παραισθήσεις.

Όπως αποκάλυψε, προς το τέλος της δοκιμασίας δυσκολευόταν να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από τη φαντασία. Αρχικά νόμιζε ότι είδε ένα τεράστιο έντομο που δεν υπήρχε και στη συνέχεια μια γυναίκα καθισμένη στον καναπέ του, η οποία επίσης ήταν προϊόν της φαντασίας του. Παράλληλα, έχασε την αίσθηση του χρόνου, δυσκολευόταν να θυμηθεί αν είχε ήδη κάνει ορισμένα πράγματα και ένιωθε σαν να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Την τρίτη ημέρα, μάλιστα, αισθανόταν έντονους σωματικούς πόνους, σαν να είχε προηγηθεί εξαντλητική προπόνηση.

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