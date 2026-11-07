To 1978 έριξαν λάστιχα γεμάτα τσιμέντο στη θάλασσα: Το απρόσμενο καταφύγιο για αστακούς
Χιλιάδες μεταχειρισμένα ελαστικά τοποθετήθηκαν στον βυθό πριν από σχεδόν μισό αιώνα. Σήμερα, η περιοχή έχει εξελιχθεί σε ένα σταθερό θαλάσσιο οικοσύστημα με πλούσια ζωή.
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Το 1978, οι αρμόδιες αρχές της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ ξεκίνησαν ένα ασυνήθιστο πείραμα με στόχο την ενίσχυση της θαλάσσιας ζωής: τη δημιουργία ενός τεχνητού υφάλου από παλιά ελαστικά αυτοκινήτων.
Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν μεταχειρισμένα λάστιχα γεμάτα με σκυρόδεμα, τα οποία τοποθετήθηκαν σε μια περιοχή με αμμώδη βυθό και ελάχιστες φυσικές δομές. Οι τεχνικοί ένωσαν ανά ομάδες τρία έως πέντε ελαστικά και τα διασκόρπισαν σε έκταση περίπου 51 εκταρίων στο Nantucket Sound, κοντά στις εκβολές του ποταμού Bass.
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To 1978 έριξαν λάστιχα γεμάτα τσιμέντο στη θάλασσα: Το απρόσμενο καταφύγιο για αστακούς
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