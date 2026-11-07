Φυλάκιση για τραπεζίτες, δικηγόρους και λογιστές φέρνει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος

Snapshot Επαγγελματίες όπως τραπεζίτες, δικηγόροι και λογιστές κινδυνεύουν με φυλάκιση αν δεν αναφέρουν υπόνοιες ξεπλύματος χρήματος σε συναλλαγές, όπως η χορήγηση golden visa.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος αναβαθμίζεται και θα συμμετέχει σε αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ, ενώ δημιουργείται νέο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο.

Το νομοθετικό πλαίσιο αυστηροποιείται για διάφορους επαγγελματικούς κλάδους με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Θεσπίζονται αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας για τον προσδιορισμό των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων, αποτρέποντας τη χρήση «αχυρανθρώπων».

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Αντιμέτωποι ακόμα και με ποινές φυλάκισης ενδέχεται να βρεθούν επαγγελματίες, όπως τραπεζίτες, ιδιοκτήτες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος ή κρυπτονομισμάτων, δικηγόροι και λογιστές, οι οποίοι στο πλαίσιο συναλλαγών, όπως αυτές για τη χορήγηση golden visa σε πελάτες από το εξωτερικό, δεν ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές, αν έχουν, έστω και υπόνοιες ότι τα -συνήθως- μεγάλα ποσά που διακινούνται είναι προϊόν ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», η αλλαγή αυτή δρομολογείται μαζί με μία σειρά από άλλες διατάξεις, με σκοπό μέσα στους πρώτους μήνες του 2027 να δημιουργηθεί ένα ισχυρότερο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Το εγχείρημα αυτό έχει αναλάβει Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από περίπου 30 φορείς, ενώ ο συντονισμός έχει ανατεθεί στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, που τα τελευταία χρόνια έχει παρέμβει σε δεκάδες ποινικές υποθέσεις, έχει χαρτογραφήσει ύποπτες οδούς διακίνησης χρήματος και διαθέτει το know how για την αντιμετώπιση τέτοιων εγκληματικών παραβάσεων.

Οι επτά αλλαγές

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι κυριότερες προτάσεις - αλλαγές από την Ομάδα Εργασίας, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

Αναβαθμίζεται ο ρόλος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος με τη συμμετοχή της και τη λήψη αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο. Ενοποιούνται οι κανόνες για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος σε όλη την ΕΕ, δημιουργώντας ένα νέο ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο. Αυστηροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο για τράπεζες, επενδυτικές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, δικηγόρους, λογιστές κ.α. που ασχολούνται με υποθέσεις οι οποίες αφορούν χορήγηση golden visa. Όσοι από το πλέγμα αυτών των επαγγελματιών, στη διάρκεια συναλλαγών έχουν υπόνοιες για την πιθανή τέλεση ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές, αλλιώς κινδυνεύουν να βρεθούν οι ίδιοι ποινικά υπόλογοι αντιμετωπίζοντας ακόμα και ποινές φυλάκισης. Προβλέπονται αυστηρότερες δικλίδες ασφαλείας για νομικά πρόσωπα και θεσμοθετούνται πρόσθετες απαιτήσεις, ώστε να προσδιορίζονται οι πραγματικοί δικαιούχοι σε διάφορες οντότητες για να αποφεύγεται η διαχείρισή τους από «αχυρανθρώπους». Ό,τι έχει να κάνει με γενικές κυρώσεις που επιβάλλονται ανά την Ευρώπη διασυνδέονται με ξέπλυμα χρήματος. Τίθενται αυστηρότερες προϋποθέσεις εκπαίδευσης για το προσωπικό που ασχολείται με το ξέπλυμα χρήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε τέσσερις αρχές: δεξιότητες, εμπιστευτικότητα, εντιμότητα και εχεμύθεια. Διευρύνεται σταδιακά από το 2027 έως το 2028 ο κατάλογος των υπόχρεων σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης με παράγοντες από τον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού. Η αρχή θα γίνει από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και θα ακολουθήσουν άλλα αθλήματα. Μία νομοθετική ρύθμιση που αποκτά ιδιαίτερη αξία μετά τις τελευταίες συλλήψεις για το σκάνδαλο στο μπάσκετ και τα στημένα παιχνίδια.

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