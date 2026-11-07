Πώς ο Ανδριόπουλος της Dimand έβγαλε 32 εκατ. ευρώ πουλώντας το «μικρό Ελληνικό» της Κρήτης

Snapshot Η Dimand πούλησε το σύνολο των μετοχών της «ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε.» στην Sani/Ikos έναντι 72,5 εκατ. ευρώ.

Η Dimand είχε αγοράσει το ακίνητο στις Γούρνες της Κρήτης έναντι 40,1 εκατ. ευρώ πριν από 13 μήνες.

Η εταιρεία απέκτησε υπεραξία 32 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο από την αγοραπωλησία.

Η Sani/Ikos σχεδιάζει την ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος Ikos Resort με περίπου 600 δωμάτια, σουίτες και βίλες.

Μέρος των εσόδων της Dimand θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση ομολογιακού δανείου ύψους 39,9 εκατ. ευρώ. Snapshot powered by AI

Η ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια παραθαλάσσιου οικοπέδου επιφάνειας περίπου 346 χιλ. τ.μ. στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι η Dimand είχε αποκτήσει τη ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε. από τη REDS (όμιλος Ελλάκτωρ) τον Σεπτέμβριο του 2025 έναντι τιμήματος 40,1 εκατομμυρίων ευρώ.

Δηλαδή η Dimand του Δημήτρη Ανδριόπουλου αποκόμισε υπεραξία 32 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο από την αγοραπωλησία του ακινήτου, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις με την Sani/Ikos των αδελφών Ανδρεάδη και του σιγκαπουριανού fund GIC, για την υποστήριξή της στην ομαλή συνέχιση της διαδικασίας αδειοδότησης του ακινήτου, στο οποίο η δεύτερη σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου Ikos Resort δυναμικότητας περίπου 600 δωματίων, σουιτών και βιλών.

Μέσα στο διάστημα των 13 μηνών που μεσολάβησε από την αγορά και την εν συνεχεία πώληση του ακινήτου, η Dimand προχώρησε σε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνταν ώστε να έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι εγκρίσεις για την υπογραφή της ΚΥΑ που θα οδηγήσουν στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Μέρος του ποσού που θα εισπράξει η Dimand θα κατευθυνθεί για την ολοσχερή εξόφληση ομολογιακού δανείου ύψους 39,9 εκατομμυρίων.

Πρόκειται για πολύ σημαντική εξέλιξη στο εγχώριο τουριστικό real estate καθώς η ανάπτυξη στις Γούρνες λόγω του μεγέθους αλλά και της φύσης της επένδυσης έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως το «μικρό Ελληνικό».

Ο όμιλος Sani/Ikos αναπτύσσει και λειτουργεί πολυτελή παραθαλάσσια θέρετρα στη Μεσόγειο υπό τα εμπορικά σήματα Sani Resort και Ikos Resorts και διαθέτει σήμερα 13 θέρετρα με 3.991 δωμάτια και σουίτες στην Ελλάδα και την Ισπανία, με 3 επιπλέον θέρετρα και 1.550 συνολικά δωμάτια υπό ανάπτυξη σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τυχόν εξελίξεις, εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.