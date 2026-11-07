Πατήσια: Ο δολοφόνος του Λουτρακίου με το τσεκούρι ομολόγησε άλλους δύο φόνους -Ετοίμαζε νέα επίθεση

Snapshot Ο 43χρονος Αλβανός ομολόγησε δύο δολοφονίες στην Αλβανία πριν από το 2002, εκτός από το διπλό φονικό στο Λουτράκι το 2020.

Στο διαμέρισμά του στα Κάτω Πατήσια βρέθηκε οπλοστάσιο με πιστόλι, χειροβομβίδες και χειροπέδες, ενώ χρησιμοποιούσε στοιχεία άλλου προσώπου για να κυκλοφορεί.

Σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για ανθρωποκτονία κατά συρροή και παραβάσεις όπλων, ενώ του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για απόπειρα ένοπλης ληστείας.

Συνελήφθη και μία 41χρονη γυναίκα για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Το διπλό φονικό το 2020 αφορούσε πρώην σύντροφο του δράστη και τον νέο σύντροφό της, οι οποίοι χτυπήθηκαν με τσεκούρι και ο δράστης προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του βάζοντας φωτιά στο αυτοκίνητο της γυναίκας. Snapshot powered by AI

Ακόμη δύο δολοφονίες, τις οποίες φέρεται να διέπραξε στην Αλβανία πριν από το 2002, ομολόγησε ο 43χρονος Αλβανός που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (5/11) στα Πατήσια, για το διπλό φονικό στο Λουτράκι το 2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να σκότωσε τα δύο άτομα στην Αλβανία και στη συνέχεια να εγκατέλειψε τη χώρα, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του, καταφεύγοντας στην Ελλάδα. Ωστόσο, σε βάρος του είχε εκδοθεί από τις αλβανικές Αρχές Ερυθρά Αγγελία της Interpol, όχι για τις ανθρωποκτονίες, αλλά για υπόθεση απόπειρας ληστείας.

Η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός του έγιναν έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας. Ακολούθησε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, με τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) και παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Σε βάρος του 43χρονου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Το οπλοστάσιο στα Πατήσια - Ζούσε με τα στοιχεία άλλου προσώπου

Ένα μικρό οπλοστάσιο διατηρούσε στο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε ο 43χρονος, ενώ τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούσε τα στοιχεία άλλου προσώπου για να κυκλοφορεί.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα ασημί πιστόλι με ξύλινη λαβή

Δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες και δύο πυροδοτικοί μηχανισμοί

Τρία ζευγάρια μεταλλικές χειροπέδες

Άδεια διαμονής άλλου προσώπου, στην οποία είχε τοποθετηθεί η φωτογραφία του 43χρονου

Παράλληλα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.

Εξετάζεται αν ετοίμαζε νέο χτύπημα - Στο μικροσκόπιο πιθανές διασυνδέσεις με τη Greek Mafia

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο 43χρονος ενδέχεται να προετοίμαζε νέα επίθεση, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε διασυνδέσεις με πρόσωπα που σχετίζονται με τη Greek Mafia. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνο άτομο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως πληρωμένος εκτελεστής. Οι έρευνες πλέον επεκτείνονται και σε εγκληματικές ενέργειες που σημειώθηκαν από την περίοδο του διπλού φονικού στο Λουτράκι μέχρι και τη σύλληψή του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε συμμετοχή σε άλλες δολοφονίες.

Οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν επί σειρά ετών σε Αθήνα, Μύκονο αλλά και στην Αλβανία. Το ερώτημα που καλούνται τώρα να απαντήσουν είναι τι έκανε όλα αυτά τα έξι χρόνια και ποιες ενδεχομένως ήταν οι δραστηριότητές του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 43χρονος διέμενε στο διαμέρισμα των Κάτω Πατησίων μαζί με μία γυναίκα, ενώ φέρεται να έβγαινε από το σπίτι μόνο όταν είχε να διεκπεραιώσει κάποια «δουλειά» που είχε αναλάβει. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει ήδη δολοφονίες που διαπράχθηκαν κατά τον τελευταίο χρόνο, αναζητώντας τυχόν σύνδεσή του με κάποια από αυτές.

Το διεθνές ένταλμα για απόπειρα ένοπλης ληστείας

Από την έρευνα του Τμήματος INTERPOL της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας διαπιστώθηκε ότι οι αλβανικές Αρχές είχαν εκδώσει σε βάρος του Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων για απόπειρα ένοπλης ληστείας κατά συναυτουργία.

Ο 43χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, παιγνίων και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συνελήφθη και 41χρονη γυναίκα για υπόθαλψη εγκληματία

Στο πλαίσιο της ίδιας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη και μία 41χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Το διπλό φονικό στο Λουτράκι το 2020

Το διπλό έγκλημα είχε αποκαλυφθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020, στην περιοχή Φλάμπουρο του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων. Θύματα ήταν μία 43χρονη γυναίκα ουκρανικής καταγωγής, η οποία εργαζόταν ως μασέρ και ήταν πρώην σύντροφος του δράστη, καθώς και ο 42χρονος φαρμακοποιός σύντροφός της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης αιφνιδίασε το ζευγάρι και επιτέθηκε στα δύο θύματα, χτυπώντας τα επανειλημμένα στο κεφάλι με τσεκούρι. Η επίθεση ήταν τόσο αιφνιδιαστική, που δεν τους άφησε περιθώρια αντίδρασης.

Στη συνέχεια, κλείδωσε με λουκέτο την εξωτερική πόρτα του σπιτιού και εγκατέλειψε το σημείο με το αυτοκίνητο της 43χρονης. Λίγο αργότερα, έβαλε φωτιά στο όχημα, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.

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