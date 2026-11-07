Η Audi εξετάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα με… κινητήρα βενζίνης!

Snapshot Η Audi κατέθεσε δύο πατέντες για ηλεκτρικά αυτοκίνητα με κινητήρα βενζίνης που λειτουργεί ως γεννήτρια για επέκταση της αυτονομίας.

Η πρώτη πατέντα αφορά την τοποθέτηση του κινητήρα σε ηλεκτρικά μοντέλα με περιορισμένο χώρο, χρησιμοποιώντας ειδική βάση στήριξης για μείωση κραδασμών.

Η δεύτερη πατέντα περιλαμβάνει έξυπνη διαχείριση του κινητήρα, ο οποίος μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και να αξιοποιεί θερμότητα για θέρμανση καμπίνας και μπαταρίας.

Το σύστημα συνεργάζεται με την πλοήγηση για να αποφασίζει πότε ενεργοποιείται ο κινητήρας ή πότε προτιμάται φόρτιση, λαμβάνοντας υπόψη διαδρομή, καιρικές συνθήκες και κόστος.

Η Audi δεν έχει ανακοινώσει επίσημα μοντέλο με αυτή την τεχνολογία, αλλά εξετάζει εναλλακτικές για αύξηση της αυτονομίας στα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η τεχνολογία Range Extender κερδίζει συνεχώς έδαφος, κυρίως στην κινεζική αγορά, καθώς συνδυάζει την ηλεκτρική κίνηση με τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από έναν κινητήρα βενζίνης. Πλέον, η Audi φαίνεται να εξετάζει πιο σοβαρά αυτή τη λύση, καταθέτοντας δύο νέες πατέντες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα.

Η πρώτη αφορά τον τρόπο τοποθέτησης ενός Range Extender σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν έχουν σχεδιαστεί εξαρχής για να φιλοξενούν κινητήρα εσωτερικής καύσης. Το βασικό πρόβλημα είναι ο περιορισμένος διαθέσιμος χώρος, καθώς οι ηλεκτρικές πλατφόρμες έχουν διαφορετική διάταξη μηχανικών μερών.

Η λύση της Audi προβλέπει μία πρόσθετη βάση στήριξης, η οποία συνδέεται με μία μπάρα ανάμεσα στους θόλους της εμπρός ανάρτησης. Έτσι, ο κινητήρας μπορεί να τοποθετηθεί ψηλότερα, αφήνοντας περισσότερο χώρο για τα υπόλοιπα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα περιορίζονται οι κραδασμοί και οι μετακινήσεις του.

Η δεύτερη πατέντα αφορά την έξυπνη διαχείριση του Range Extender. Ο κινητήρας βενζίνης θα μπορεί να λειτουργεί ως γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και να αξιοποιεί τη θερμότητα που παράγει για τη θέρμανση της καμπίνας ή της μπαταρίας, περιορίζοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, το σύστημα θα συνεργάζεται με την πλοήγηση, λαμβάνοντας υπόψη τη διαδρομή, τις καιρικές συνθήκες, την κυκλοφορία και το κόστος καυσίμου ή φόρτισης. Με αυτά τα δεδομένα θα αποφασίζει πότε συμφέρει να ενεργοποιηθεί ο κινητήρας και πότε είναι προτιμότερη μία στάση για φόρτιση.

Προς το παρόν, η Audi δεν έχει ανακοινώσει κάποιο μοντέλο παραγωγής με αυτή την τεχνολογία. Ωστόσο, οι δύο πατέντες δείχνουν ότι η γερμανική εταιρεία εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για την αύξηση της αυτονομίας των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων.

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