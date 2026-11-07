Opel Corsa Edition: Με 100 ίππους και τιμή από 17.300 ευρώ
Η νέα έκδοση απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα σύγχρονο μικρό αυτοκίνητο, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν σε ακριβότερες επιλογές για να αποκτήσουν τις βασικές τεχνολογίες άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας
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- Η νέα έκδοση Opel Corsa Edition προσφέρει κινητήρα βενζίνης 100 ίππων.
- Η τιμή εκκίνησης της έκδοσης είναι 17.300 ευρώ με την αξιοποίηση του προγράμματος Opel Trade-Up.
- Η έκδοση απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν σύγχρονο μικρό αυτοκίνητο με βασικές τεχνολογίες άνεσης, συνδεσιμότητας και ασφάλειας.
- Η νέα έκδοση στοχεύει σε προσιτή τιμή και πλούσιο εξοπλισμό στην ελληνική αγορά.
Η Opel ενισχύει την εμπορική παρουσία του Corsa στην ελληνική αγορά με μια νέα έκδοση που βάζει στο επίκεντρο την προσιτή τιμή και τον πλούσιο εξοπλισμό. Το Corsa Edition με τον κινητήρα βενζίνης των 100 ίππων διατίθεται από 17.300 ευρώ, υπό την προϋπόθεση αξιοποίησης του προγράμματος Opel Trade-Up.
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