Opel Corsa Edition: Με 100 ίππους και τιμή από 17.300 ευρώ

Η Opel ενισχύει την εμπορική παρουσία του Corsa στην ελληνική αγορά με μια νέα έκδοση που βάζει στο επίκεντρο την προσιτή τιμή και τον πλούσιο εξοπλισμό. Το Corsa Edition με τον κινητήρα βενζίνης των 100 ίππων διατίθεται από 17.300 ευρώ, υπό την προϋπόθεση αξιοποίησης του προγράμματος Opel Trade-Up.

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