ΕΕ: Τα μέτρα κατά των Κινέζων απειλούν την Toyota
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να προστατεύσει την αυτοκινητοβιομηχανία της από την κινεζική επέλαση, αλλά τα νέα μέτρα ενδέχεται να πλήξουν περισσότερο την Toyota παρά τους ίδιους τους Κινέζους κατασκευαστές.
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Αυτό προκύπτει από την ανάλυση του σχεδιαζόμενου Industrial Accelerator Act (IAA), που αλλάζει τους όρους πρόσβασης στις επιδοτήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
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