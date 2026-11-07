Η Great Wall βάζει και την Ελλάδα στα σχέδια επιστροφής της στην Ευρώπη

Η Great Wall Motor ετοιμάζει μια νέα προσπάθεια επέκτασης στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στις αγορές που θέλει να προσεγγίσει μέσω τοπικών διανομέων. Αυτή τη φορά, η στρατηγική της κινεζικής εταιρείας συνδυάζει μεγαλύτερη γκάμα, διαφορετικές τεχνολογίες πρόωσης και συναρμολόγηση αυτοκινήτων σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας