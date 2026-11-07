Η Great Wall βάζει και την Ελλάδα στα σχέδια επιστροφής της στην Ευρώπη

Ο σχεδιασμός προβλέπει 10 μοντέλα μέσα στην επόμενη διετία, με SUV, pick-up και ένα μεγάλο πολυμορφικό, ενώ εξετάζεται και ένα στέισον με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης

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Η Great Wall βάζει και την Ελλάδα στα σχέδια επιστροφής της στην Ευρώπη
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  • Η Great Wall Motor σχεδιάζει να λανσάρει 10 νέα μοντέλα στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
  • Η γκάμα περιλαμβάνει SUV, pick-up και ένα μεγάλο πολυμορφικό όχημα.
  • Εξετάζεται η ανάπτυξη ενός στέισον με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης.
  • Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις αγορές που θα προσεγγίσει μέσω τοπικών διανομέων.
  • Η στρατηγική περιλαμβάνει συναρμολόγηση αυτοκινήτων σε ευρωπαϊκό έδαφος.
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Η Great Wall Motor ετοιμάζει μια νέα προσπάθεια επέκτασης στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στις αγορές που θέλει να προσεγγίσει μέσω τοπικών διανομέων. Αυτή τη φορά, η στρατηγική της κινεζικής εταιρείας συνδυάζει μεγαλύτερη γκάμα, διαφορετικές τεχνολογίες πρόωσης και συναρμολόγηση αυτοκινήτων σε ευρωπαϊκό έδαφος.

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