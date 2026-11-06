Xiaomi: Ο ιδρυτής της έχασε 21 δισ. δολάρια μέσα σε έναν χρόνο

Η μεγάλη πτώση της περιουσίας του Lei Jun συνδέεται με την υποχώρηση της μετοχής της Xiaomi και τις υψηλές επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού στην κινεζική αγορά.

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Xiaomi: Ο ιδρυτής της έχασε 21 δισ. δολάρια μέσα σε έναν χρόνο
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  • Η περιουσία του Lei Jun, ιδρυτή της Xiaomi, μειώθηκε κατά 48% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα 25,1 δισ. δολάρια.
  • Η πτώση της μετοχής της Xiaomi και οι μεγάλες επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση συνέβαλαν στη μείωση της περιουσίας του.
  • Η Xiaomi αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό και οικονομικές προκλήσεις στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
  • Ο Eric Li Shufu της Geely κατέγραψε επίσης σημαντικές απώλειες και βρέθηκε εκτός της πρώτης δεκάδας των πλουσιότερων Κινέζων.
  • Η απώλεια των 21 δισ. δολαρίων αφορά την εκτίμηση της προσωπικής περιουσίας του Lei Jun και όχι πραγματική χρηματική ζημία.
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Του Γιάννη Σκουφή

Ο Lei Jun, ιδρυτής και επικεφαλής της Xiaomi, κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση περιουσίας μεταξύ των Κινέζων δισεκατομμυριούχων το τελευταίο έτος. Σύμφωνα με τη νέα λίστα Hurun China Rich List 2026, η περιουσία του 56χρονου επιχειρηματία περιορίστηκε κατά 48%, φτάνοντας τα 25,1 δισ. δολάρια, δηλαδή περίπου 21 δισ. δολάρια λιγότερα σε σχέση με πέρυσι.

Η εξέλιξη αυτή τον έφερε από την πέμπτη θέση της κατάταξης το 2025 στη 17η θέση φέτος, μόλις έναν χρόνο μετά τη μεγάλη αύξηση της περιουσίας του που τον είχε αναδείξει στον μεγαλύτερο κερδισμένο της προηγούμενης χρονιάς.

Σύμφωνα με το Hurun Research Institute, η υποχώρηση συνδέεται εν μέρει με την πτώση της χρηματιστηριακής αξίας της Xiaomi, αλλά και με τις μεγάλες επενδύσεις που απαιτεί η επέκτασή της στην αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η Xiaomi έχει εισέλθει δυναμικά στην αυτοκινητοβιομηχανία με τα ηλεκτρικά SU7 και YU7, ωστόσο δραστηριοποιείται σε μία αγορά όπου ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα σκληρός.

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Ωστόσο, οι συνεχείς πιέσεις στις τιμές και το υψηλό κόστος επέκτασης της παραγωγής δημιουργούν σημαντικές οικονομικές προκλήσεις, ακόμη και για εταιρείες με ισχυρή παρουσία στον τεχνολογικό τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές απώλειες κατέγραψε και ο Eric Li Shufu, ιδρυτής της Geely, ο οποίος επίσης βρέθηκε εκτός της πρώτης δεκάδας των πλουσιότερων Κινέζων.

Στον αντίποδα, ο Zhang Yiming, ιδρυτής της ByteDance, βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης, με περιουσία που έφτασε τα 94 δισ. δολάρια, αυξημένη κατά 43%.

Πάντως, η απώλεια των 21 δισ. δολαρίων αφορά την εκτιμώμενη αξία της προσωπικής περιουσίας του Lei Jun και όχι πραγματική χρηματική ζημία ή αντίστοιχες απώλειες της Xiaomi.

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