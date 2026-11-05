Lada Niva Marsh: Πωλείται το ρωσικό 4x4 με τους τεράστιους τροχούς

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα Lada Niva που κατασκευάστηκαν ποτέ αναζητά νέο ιδιοκτήτη στη Γερμανία, με τεράστιους τροχούς, εντυπωσιακές εκτός δρόμου δυνατότητες και τιμή κάτω από 20.000 ευρώ.

Newsroom

Lada Niva Marsh: Πωλείται το ρωσικό 4x4 με τους τεράστιους τροχούς
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Lada Niva Marsh είναι μια ειδική έκδοση του ρωσικού 4x4 με τεράστιους τροχούς και σχεδιασμό για εξαιρετικά δύσβατα εδάφη.
  • Κατασκευάστηκε από τη θυγατρική Bronto της AvtoVAZ σε λιγότερα από 1.000 αντίτυπα, καθιστώντας το σπάνιο.
  • Το συγκεκριμένο μοντέλο του 2002 πωλείται στη Γερμανία προς 19.999 ευρώ μετά από επαγγελματική αποκατάσταση.
  • Διαθέτει κινητήρα 1.700 κ.εκ. με 80 ίππους και ειδικό κιβώτιο υποπολλαπλασιασμού για κίνηση σε χιόνι, λάσπη και βάλτους.
  • Οι τροποποιημένοι άξονες, η ανάρτηση και οι προστατευτικές μπάρες υποστηρίζουν την κίνηση σε μαλακές και δύσβατες επιφάνειες.
Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Το Lada Niva έχει αποκτήσει τη φήμη ενός απλού, ανθεκτικού και ιδιαίτερα ικανού εκτός δρόμου αυτοκινήτου. Ωστόσο, υπάρχει μία πολύ πιο ακραία έκδοσή του, σχεδιασμένη για διαδρομές στις οποίες ακόμη και τα συμβατικά 4x4 δυσκολεύονται.

Πρόκειται για το VAZ-1922 Marsh, μία ειδική κατασκευή που δημιουργήθηκε για να κινείται σε χιόνι, λάσπη, βάλτους και γενικότερα σε εξαιρετικά δύσβατα εδάφη.

Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν αποτελεί κάποια μεμονωμένη μετατροπή. Κατασκευάστηκε από την Bronto, θυγατρική της AvtoVAZ, σε λιγότερα από 1.000 αντίτυπα, γεγονός που το καθιστά αρκετά σπάνιο.

lada-niva-marsch-2.jpg

Ένα από αυτά, παραγωγής 2002, πωλείται σήμερα στη Γερμανία μέσω του Mobile.de, με τιμή 19.999 ευρώ. Σύμφωνα με τον πωλητή, έχει υποβληθεί σε επαγγελματική αποκατάσταση και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του είναι φυσικά οι τεράστιοι τροχοί χαμηλής πίεσης. Χάρη στη μεγάλη επιφάνεια επαφής τους, το βάρος κατανέμεται καλύτερα στο έδαφος, επιτρέποντας στο Marsh να κινείται σε μαλακές επιφάνειες χωρίς να βυθίζεται εύκολα.

Για την τοποθέτησή τους έχουν τροποποιηθεί τα φτερά, οι άξονες και η ανάρτηση, ενώ έχουν προστεθεί προστατευτικές μπάρες εμπρός και πίσω. Το εσωτερικό παραμένει λιτό, με αρκετά στοιχεία από το συμβατικό Niva της εποχής.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης των 1.700 κυβικών, με απόδοση 80 ίππων. Εννοείται ότι οι επιδόσεις δεν είναι το ζητούμενο, καθώς το κοντό κιβώτιο υποπολλαπλασιασμού και οι ειδικοί τροχοί εξυπηρετούν κυρίως την κίνηση σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Το θέμα είναι ότι με μόλις 20.000 ευρώ, το συγκεκριμένο Niva Marsh αποτελεί μία ασυνήθιστη πρόταση για συλλέκτες και όσους αναζητούν ένα πραγματικά εξειδικευμένο εκτός δρόμου αυτοκίνητο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περισσότερα από 207 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε φορτίο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

08:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου - Πού θα βρέξει σήμερα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 26χρονη στη Βραζιλία πέφτει από παράθυρο του 7ου ορόφου

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lada Niva Marsh: Πωλείται το ρωσικό 4x4 με τους τεράστιους τροχούς

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΥΓΕΙΑ

Τι κάνετε στην αρτηριακή σας πίεση όταν πίνετε καφέ πριν από νερό το πρωί

07:44ΚΟΣΜΟΣ

«Remember, remember, the 5th of November»: Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας και η ταινία «V for Vendetta»

07:38ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Ιπτάμενη κουβέρτα»: Η στρατιωτική τεχνολογία για απόκρυψη από τον εχθρό στα... καλύτερά της

07:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιοδεία Μεσσηνία: Ο Μητσοτάκης αλλάζει γήπεδο – Από την εσωκομματική συζήτηση στην πολιτική της καθημερινότητας

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ Μάρκετ: Συνεχίζεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με 994 κωδικούς - Πότε ανακοινώνονται οι εκπτώσεις σε εορταστικά προϊόντα

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 3 δισ. τα συνολικά πονταρίσματα σε online στοίχημα και casino στην Ελλάδα: Πώς επηρεάζει η είσοδος της Superbet την αγορά

07:28ΜΑΝΤΕΙΟ

Αναζωπύρωση της αριστεράς βλέπει το κίνημα, η Ντόρα δίνει «γραμμή», ενώ ψάχνει πάνελ για το βιβλίο

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας, το Παρίσι και το μυστήριο γύρω από το πρόγραμμα

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σομαλία: Έλικας αεροσκάφους διαμέλισε άνδρα στο αερόδρομιο του Μογκαντίσου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Από σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς και με τι καιρό θα τρέξουν οι δρομείς

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές εκλογές 2026: Νικητές και ηττημένοι του επιχειρηματικού κόσμου

07:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα ψυγεία ήταν μόνον η αρχή: Οι μικροσυσκευές κάθε είδους στο στόχαστρο των χακερς - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:01ΚΑΙΡΟΣ

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Πέφτει η θερμοκρασία αλλά με λίγες βροχές

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Ψάρευαν» γονείς άρρωστων παιδιών στα νοσοκομεία - «Να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 26χρονη στη Βραζιλία πέφτει από παράθυρο του 7ου ορόφου

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα ψυγεία ήταν μόνον η αρχή: Οι μικροσυσκευές κάθε είδους στο στόχαστρο των χακερς - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb

07:48ΥΓΕΙΑ

Τι κάνετε στην αρτηριακή σας πίεση όταν πίνετε καφέ πριν από νερό το πρωί

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Από σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς και με τι καιρό θα τρέξουν οι δρομείς

06:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Με φόντο το απόλυτο το «τριφύλλι» - Η ώρα και το κανάλι

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίγυπτος επιβεβαιώνει την απόρριψη του τουρκολιβυκού μνημονίου - «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Ψάρευαν» γονείς άρρωστων παιδιών στα νοσοκομεία - «Να βρεις ένα τηλέφωνο που να μην το έχεις ξαναχρησιμοποιήσει»

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος» - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για ένδειξη βλάβης σε αεροσκάφος

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ανατροπή στο Ελεγκτικό για ΕΑΣ και αναδρομικά - Τι εισηγείται ο γενικός επίτροπος

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με περισσότερο ήλιο, ενισχυμένους βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Σομαλία: Έλικας αεροσκάφους διαμέλισε άνδρα στο αερόδρομιο του Μογκαντίσου

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία: Πώς οι χάκερ αλλοιώνουν τρόφιμα από απόσταση - Πώς να προστατευτείτε - Ειδικός εξηγεί στο Newsbomb.gr

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: «Βάλτε τα λεφτά να τελειώνουμε» - Θρασύς ο Φιρινίδης σε ηχητικό ντοκουμέντο

19:47TRAVEL

Ισραήλ: Ανοίγει ξανά το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζοβίτου μετά από τρία χρόνια

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ