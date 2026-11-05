Lada Niva Marsh: Πωλείται το ρωσικό 4x4 με τους τεράστιους τροχούς

Snapshot Το Lada Niva Marsh είναι μια ειδική έκδοση του ρωσικού 4x4 με τεράστιους τροχούς και σχεδιασμό για εξαιρετικά δύσβατα εδάφη.

Κατασκευάστηκε από τη θυγατρική Bronto της AvtoVAZ σε λιγότερα από 1.000 αντίτυπα, καθιστώντας το σπάνιο.

Το συγκεκριμένο μοντέλο του 2002 πωλείται στη Γερμανία προς 19.999 ευρώ μετά από επαγγελματική αποκατάσταση.

Διαθέτει κινητήρα 1.700 κ.εκ. με 80 ίππους και ειδικό κιβώτιο υποπολλαπλασιασμού για κίνηση σε χιόνι, λάσπη και βάλτους.

Οι τροποποιημένοι άξονες, η ανάρτηση και οι προστατευτικές μπάρες υποστηρίζουν την κίνηση σε μαλακές και δύσβατες επιφάνειες. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Το Lada Niva έχει αποκτήσει τη φήμη ενός απλού, ανθεκτικού και ιδιαίτερα ικανού εκτός δρόμου αυτοκινήτου. Ωστόσο, υπάρχει μία πολύ πιο ακραία έκδοσή του, σχεδιασμένη για διαδρομές στις οποίες ακόμη και τα συμβατικά 4x4 δυσκολεύονται.

Πρόκειται για το VAZ-1922 Marsh, μία ειδική κατασκευή που δημιουργήθηκε για να κινείται σε χιόνι, λάσπη, βάλτους και γενικότερα σε εξαιρετικά δύσβατα εδάφη.

Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν αποτελεί κάποια μεμονωμένη μετατροπή. Κατασκευάστηκε από την Bronto, θυγατρική της AvtoVAZ, σε λιγότερα από 1.000 αντίτυπα, γεγονός που το καθιστά αρκετά σπάνιο.

Ένα από αυτά, παραγωγής 2002, πωλείται σήμερα στη Γερμανία μέσω του Mobile.de, με τιμή 19.999 ευρώ. Σύμφωνα με τον πωλητή, έχει υποβληθεί σε επαγγελματική αποκατάσταση και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του είναι φυσικά οι τεράστιοι τροχοί χαμηλής πίεσης. Χάρη στη μεγάλη επιφάνεια επαφής τους, το βάρος κατανέμεται καλύτερα στο έδαφος, επιτρέποντας στο Marsh να κινείται σε μαλακές επιφάνειες χωρίς να βυθίζεται εύκολα.

Για την τοποθέτησή τους έχουν τροποποιηθεί τα φτερά, οι άξονες και η ανάρτηση, ενώ έχουν προστεθεί προστατευτικές μπάρες εμπρός και πίσω. Το εσωτερικό παραμένει λιτό, με αρκετά στοιχεία από το συμβατικό Niva της εποχής.

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Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος κινητήρας βενζίνης των 1.700 κυβικών, με απόδοση 80 ίππων. Εννοείται ότι οι επιδόσεις δεν είναι το ζητούμενο, καθώς το κοντό κιβώτιο υποπολλαπλασιασμού και οι ειδικοί τροχοί εξυπηρετούν κυρίως την κίνηση σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Το θέμα είναι ότι με μόλις 20.000 ευρώ, το συγκεκριμένο Niva Marsh αποτελεί μία ασυνήθιστη πρόταση για συλλέκτες και όσους αναζητούν ένα πραγματικά εξειδικευμένο εκτός δρόμου αυτοκίνητο.

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