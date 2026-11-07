Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Αθηνοδώρου και των 33 μαρτύρων εν Μελιτινή

Γιάννης Φιλιππάκος

Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
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  • Στις 7 Νοεμβρίου τιμάται η μνήμη του Αγίου Αθηνοδώρου και των 33 μαρτύρων εν Μελιτινή.
  • Γιορτάζουν τα ονόματα Αθηνόδωρος, Δώρης, Ερνέστος, Θεαγένης, Θεμέλης και άλλα παράγωγα αυτών.
  • Οι 33 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων ο Ιέρων και οι δύο αδελφοί του, καταδικάστηκαν και αποκεφαλίστηκαν από τον έπαρχο Αγρικόλα κατά τον διωγμό των χριστιανών επί Διοκλητιανού.
  • Ο Ιέρων, παρά την αρχική του γεωργική απασχόληση, κήρυττε το Χριστό και απομάκρυνε πολλούς από την ειδωλολατρία.
  • Η εορτή των 33 μαρτύρων συνοδεύεται από απολυτίκιο που αναφέρεται στην ενότητα και την πίστη τους ως παράδειγμα μαρτυρικής ανδρείας.
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Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή τα εξής ονόματα:

  • Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας,
  • Αθηνοδωρής, Δώρης,
  • Αθηνοδώρα
  • Ερνέστος,
  • Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα
  • Θεαγένης, Θεαγένιος,
  • Θεαγενεία, Θεαγενία
  • Θεμέλη, Θεμελίνα,
  • Θεμέλιος, Θέμελης, Θέμος

Άγιοι Τριάντα τρεις Μάρτυρες

Τα ονόματα των Αγίων Ματρύρων είναι: Ιέρων, Νίκανδρος, Ησύχιος, Βαράχος (ή Βαράχιος), Μαξιμιανός, Καλλίνικος, Ξαντικός (ή Ξανθιάς), Αθανάσιος, Θεόδωρος, Δουκίτιος, Ευγένιος, Θεόφιλος, Ουαλέριος, Θεόδοτος, Καλλίμαχος, Ιλάριος, Γιγάντιος, Λογγίνος, Θεμέλιος, Ευτύχιος, Διόδοτος, Καστρίκιος, Θεαγένης, Μάμας, Νίκων, Θεόδουλος, Βοστρύκιος (ή Ουστρίχιος), Ουΐκτωρ, Δωρόθεος, Κλαυδιανός, Επιφάνιος, Ανίκητος και άλλος Ιέρων.

Ο πρώτος απ’ αυτούς, ο Ιέρων, ήταν από τα Τύανα της Καππαδοκίας. Ο πατέρας του πέθανε γρήγορα και την ανατροφή του, καθώς και των δύο αδελφών του, Ματρωνιανού και Αντωνίου, ανέλαβε εξ ολοκλήρου η μητέρα τους Στρατονίκη. Παρ’ όλο που ο Ιέρων πήρε αρκετή μόρφωση, ασχολήθηκε με το γεωργικό επάγγελμα. Οι ειδωλολάτρες τέτοιες ενασχολήσεις τις θεωρούσαν υποτιμητικές. Αλλά οι χριστιανοί ήξεραν ότι ο Χριστός δεν απαξίωσε τον ιδρώτα του ταπεινού εργάτη. Και ότι κάθε τίμια εργασία είναι αρετή και μόνο η αργία, πού φέρνει την αμαρτία, αποτελεί για τον άνθρωπο στίγμα. Άλλωστε, ο θεόπνευστος λόγος της Αγίας Γραφής περιγράφοντας τη ζωή των Αποστόλων και κατ’ επέκτασιν, όλων των χριστιανών, λέει: «κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίοις χερσί» (Α’ προς Κορινθίους, δ’ 12). Κοπιάζουμε, δηλαδή, εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Εορτή Αγίων 33 Μαρτύρων «των εν Μελιτινή»

Θείῳ Πνεύματι συντεταγμένοι, δῆμος ὤφθητε, τροπαιοφόροι ἀθλοφόροι τοῦ Σωτῆρος πανθαύμαστοι· ὁμοφροσύνῃ γὰρ γνώμης ἑνούμενοι, μαρτυρικῶς τὸν ἐχθρὸν ἐτροπώσασθε. Ἀλλ’ αἰτήσασθε τριάδα τὴν Ὑπερούσιον δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Όταν επί Διοκλητιανού άρχισε ο διωγμός κατά των χριστιανών, ο έπαρχος Αγρικόλας συνέλαβε τον Ιέρωνα με την κατηγορία ότι τις Κυριακές και τις άλλες γιορτές περιφερόταν και κήρυττε το Χριστό στους εργάτες, με αποτέλεσμα να αποσπάσει πολλούς από την ειδωλολατρία. Μαζί του συνελήφθησαν οι δύο αδελφοί του και τριάντα ακόμα συνεργάτες του στη διακονία του Ευαγγελίου. Αφού φυλακίστηκαν και φρικτά βασανίστηκαν, τελικά ο έπαρχος Αγρικόλας τους αποκεφάλισε έξω από την πόλη Μελιτινή.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Εορτή Αγίων 33 Μαρτύρων «των εν Μελιτινή»

Θείῳ Πνεύματι συντεταγμένοι, δῆμος ὤφθητε, τροπαιοφόροι ἀθλοφόροι τοῦ Σωτῆρος πανθαύμαστοι· ὁμοφροσύνῃ γὰρ γνώμης ἑνούμενοι, μαρτυρικῶς τὸν ἐχθρὸν ἐτροπώσασθε. Ἀλλ’ αἰτήσασθε τριάδα τὴν Ὑπερούσιον δωρίσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

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