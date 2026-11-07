Ντόντσιτς: Σκόραρε απ' το «σπίτι του» τρέλανε τον Μπρους Σπρίνγκστιν, έγραψε ιστορία με τους Λέικερς

Ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε ένα εντυπωσιακό τρίποντο από απόσταση περίπου 19 μέτρων, προκαλώντας ενθουσιασμό στο Crypto.com Arena και έκπληξη στον Μπρους Σπρίνγκστιν που παρακολουθούσε από τις εξέδρες

Μιχάλης Παπαδάκος

Ντόντσιτς: Σκόραρε απ' το «σπίτι του» τρέλανε τον Μπρους Σπρίνγκστιν, έγραψε ιστορία με τους Λέικερς
ΜΠΑΣΚΕΤ
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  • Ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε ένα εντυπωσιακό τρίποντο από απόσταση περίπου 19 μέτρων, προκαλώντας ενθουσιασμό στο Crypto.com Arena και έκπληξη στον Μπρους Σπρίνγκστιν που παρακολουθούσε από τις εξέδρες.
  • Το καλάθι ήρθε με την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και ήταν αποτέλεσμα εκτέλεσης μετά από αμυντικό ριμπάουντ.
  • Ο Ντόντσιτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 53 πόντους, πέντε ριμπάουντ και πέντε ασίστ, οδηγώντας τους Λέικερς σε νίκη 124-118.
  • Έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Κόμπι Μπράιαντ το 2012 που πετυχαίνει τουλάχιστον 40 πόντους σε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια της κανονικής περιόδου με τους Λέικερς, μπαίνοντας σε ιστορική λίστα με τους Έλτζιν Μπέιλορ, Τζορτζ Μάικαν και Κόμπι Μπράιαντ.
  • Οι Λέικερς σημείωσαν τέσσερις συνεχόμενες νίκες, με τον Ντόντσιτς να βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.
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Ένα απίθανο τρίποντο από απόσταση περίπου 19 μέτρων πέτυχε ο Λούκα Ντόντσιτς, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στο Crypto.com Arena, αλλά και την έκπληξη του θρυλικού Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος παρακολουθούσε το ματς των Λέικερς από τις εξέδρες!

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ αποφάσισε να εκτελέσει σχεδόν από το... σπίτι του και δικαιώθηκε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Με έξι δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, πήρε την μπάλα μετά από αμυντικό ριμπάουντ του Γουόκερ Κέσλερ, διέσχισε το γήπεδο και εξαπέλυσε μια απίθανη προσπάθεια από τα 19 μέτρα!

Η μπάλα βρήκε στο ταμπλό και κατέληξε στο καλάθι ακριβώς με την εκπνοή του χρόνου, ξεσηκώνοντας το γήπεδο. Ανάμεσα στους θεατές που δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που μόλις είχαν δει ήταν και ο Μπρους Σπρίνγκστιν. Η αντίδραση του «Boss» έγινε εξίσου viral με το ίδιο το καλάθι, με τον θρύλο της μουσικής να παρακολουθεί αποσβολωμένος την απίθανη εκτέλεση του Ντόντσιτς.

Το εντυπωσιακό είναι πως ο Σλοβένος δεν δοκίμασε για πρώτη φορά ένα τέτοιο σουτ. Αντιθέτως, εξασκείται συστηματικά σε μακρινές προσπάθειες και αυτή τη φορά η δουλειά του απέδωσε με τον πιο θεαματικό τρόπο.

Έγραψε ιστορία με τους Λέικερς

Το απίθανο τρίποντο αποτέλεσε μόνο την αρχή μιας ακόμη εκπληκτικής βραδιάς για τον Ντόντσιτς. Ο 27χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 53 πόντους, πέντε ριμπάουντ και πέντε ασίστ, οδηγώντας τους Λέικερς στη νίκη με 124-118 απέναντι στο Πόρτλαντ.

Παράλληλα, έγραψε ιστορία για τους «λιμνανθρώπους», καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Κόμπι Μπράιαντ, το 2012, που πετυχαίνει τουλάχιστον 40 πόντους σε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Πρόκειται για επίδοση που είχαν καταφέρει στην ιστορία των Λέικερς μόνο οι Έλτζιν Μπέιλορ, Τζορτζ Μάικαν και Κόμπι Μπράιαντ.

Οι Λέικερς έφτασαν έτσι τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες, με τον Ντόντσιτς να αποδεικνύει πως βρίσκεται σε εξωπραγματική κατάσταση.

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