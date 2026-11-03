ΝΒΑ: Ο Ντρέιμοντ Γκριν πέταξε στο παρκέ τον Μαλουάτς, άρπαξε από το λαιμό τον Μπρουκς και αποβλήθηκε

Snapshot Ο Ντρέιμοντ Γκριν πρωταγωνίστησε σε καβγά κατά τη διάρκεια του αγώνα Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς-Φίνιξ Σανς.

Ο Γκριν πέταξε στο παρκέ τον Κάμαν Μαλουάτς με λαβή που θύμιζε πάλη και αργότερα άρπαξε από το λαιμό τον Ντίλον Μπρουκς.

Η ένταση οδήγησε σε γενικευμένη σύρραξη στο παρκέ, με παρέμβαση συμπαικτών και διαιτητών.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν αποβλήθηκε από τον αγώνα και δεν συνέχισε με την ομάδα του.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κέρδισαν τους Φίνιξ Σανς 116-113, παρά το επεισόδιο που επισκίασε το αποτέλεσμα. Snapshot powered by AI

Ένταση και επεισόδια σημάδεψαν την αναμέτρηση των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Φίνιξ Σανς για το ΝΒΑ, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Ο 36χρονος φόργουορντ πρωταγωνίστησε σε καβγά με τον Κάμαν Μαλουάτς, ενώ στη συνέχεια ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ντίλον Μπρουκς, με αποτέλεσμα να προκληθεί γενικευμένη ένταση και να αποβληθεί από το παιχνίδι.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν των Φίνιξ Σανς με 116-113, ωστόσο το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα εξαιτίας ενός επεισοδίου που σημειώθηκε λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος αντέδρασε με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο σε μια φάση κοντά στο καλάθι των γηπεδούχων. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ντέβιν Μπούκερ τροφοδότησε τον Κάμαν Μαλουάτς μέσα στη ρακέτα. Στη διεκδίκηση της φάσης, ο Μαλουάτς ήρθε σε επαφή με τον Γκριν, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ.

Ο έμπειρος άσος των Γουόριορς σηκώθηκε αμέσως και, αντί να αφήσει το περιστατικό να περάσει, άρπαξε τον αντίπαλό του με μια λαβή που παρέπεμπε περισσότερο σε αγώνα πάλης παρά σε μπασκετική μονομαχία, ρίχνοντάς τον στο παρκέ.

Η αντίδραση του Ντίλον Μπρουκς ήταν άμεση. Ο παίκτης των Σανς κινήθηκε προς το μέρος του Γκριν για να ζητήσει εξηγήσεις, με τον τελευταίο να τον αρπάζει από τη φανέλα και να τον πιάνει στην περιοχή του λαιμού. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η ένταση εξαπλώθηκε στο παρκέ, με συμπαίκτες και διαιτητές να παρεμβαίνουν για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Οι διαιτητές αποφάσισαν τελικά την αποβολή του Γκριν, ο οποίος άφησε την ομάδα του χωρίς τη συμμετοχή του στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

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