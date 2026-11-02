Γιαννάκης για Basketgate: «Όλα αυτά κάνουν κακό στο μπάσκετ, έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη»

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Παναγιώτης Γιαννάκης για το σκάνδαλο στο μπάσκετ

Χάρης Γκίκας, Φωτογραφίες

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Άγγελος Βουράκης, Ρεπορτάζ

Γιαννάκης για Basketgate: «Όλα αυτά κάνουν κακό στο μπάσκετ, έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Παναγιώτης Γιαννάκης κατέθεσε στην Ευελπίδων υπέρ της κατηγορίας στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.
  • Η κατάθεση του Γιαννάκη γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας για εμπλοκή προσώπων από τη διαιτησία και το χώρο του μπάσκετ.
  • Προφυλακιστέοι έχουν κριθεί ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Ηλίας Κορομηλάς.
  • Η Βασιλική Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.
  • Το όνομα του Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία λόγω ενός περιστατικού το 2018 σε αγώνα Άρη-Φάρου Κερατσινίου, όπου αποβλήθηκε.
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Ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή βρέθηκε ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο οποίος κατέθεσε στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας και πρώην προπονητής του Άρη κλήθηκε να δώσει τη δική του μαρτυρία για όσα συνέβησαν σε αγώνα της ομάδας του με τον Φάρο το 2018, όταν είχε αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές από διαιτητή που σήμερα συγκαταλέγεται στους κατηγορούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιαννάκης περιέγραψε τα γεγονότα της συγκεκριμένης αναμέτρησης, κάνοντας λόγο για αλλοίωση αποτελέσματος.

«Πάντα έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και θα βρει αυτή τρόπο για να θωρακίσουμε το ελληνικό μπάσκετ», δήλωσε ο Παναγιώτης Γιαννάκης κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια. Όπως σημείωσε, «όλα αυτά κάνουν κακό στο μπάσκετ», ενώ πρόσθεσε ότι «με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν βγαίνουν συμπεράσματα».

Αναφερόμενος στις σχέσεις του με τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, διευκρίνισε ότι ήταν τυπικές, ενώ για το περιστατικό του 2018 ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αισθάνθηκα αδύναμος και ότι ο τρόπος που αποβλήθηκα δεν ήταν δεοντολογικός».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ, δηλώνοντας ωστόσο διαθέσιμος να προσφέρει τη βοήθειά του σε όποιον χρειαστεί τη συνδρομή του.

Το περιστατικό που περιγράφεται στη δικογραφία

Η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη είχε αναφερθεί και στην κατάθεση επιχειρηματία, ο οποίος αποτελεί βασικό μάρτυρα στην υπόθεση. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι πριν από τον αγώνα Φάρου – Άρη το 2018 είχε προηγηθεί συνεννόηση με διαιτητές, ένας εκ των οποίων είναι σήμερα κατηγορούμενος.

Όπως είχε καταθέσει, μετά την ενημέρωσή του για τον ορισμό των διαιτητών, συναντήθηκε με έναν εξ αυτών σε καφετέρια ξενοδοχείου, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, του ζητήθηκε το ποσό των 5.000 ευρώ ως προκαταβολή.

«Μου δήλωσε ότι ελέγχει τον συνάδελφό του και μου ζήτησε προκαταβολή 5.000 ευρώ. Είχα πάει έτοιμος, είχα τα χρήματα, του τα έδωσα σε έναν φάκελο και, επειδή αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα, χαμογελώντας μου είπε “στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα δεις”», ανέφερε.

Ο επιχειρηματίας συνέδεσε την υπόσχεση αυτή με την εξέλιξη της αναμέτρησης, υποστηρίζοντας ότι ο διαιτητής απέβαλε τον Παναγιώτη Γιαννάκη με διπλή τεχνική ποινή και στη συνέχεια στράφηκε προς το μέρος του, κλείνοντάς του το μάτι. «Όταν τον απέβαλε, γύρισε εκεί που καθόμουν και μου έκλεισε το μάτι», κατέθεσε χαρακτηριστικά.

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