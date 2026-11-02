Basket Gate: Στην Ευελπίδων ο Παναγιώτης Γιαννάκης - Καταθέτει για τους στημένους αγώνες

Snapshot Ο Παναγιώτης Γιαννάκης κατέθεσε στην Ευελπίδων υπέρ της κατηγορίας στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Η κατάθεση του Γιαννάκη γίνεται στο πλαίσιο της έρευνας για εμπλοκή προσώπων από τη διαιτησία και το χώρο του μπάσκετ.

Προφυλακιστέοι έχουν κριθεί ο Βαγγέλης Λιόλιος, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Ηλίας Κορομηλάς.

Η Βασιλική Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

Το όνομα του Γιαννάκη περιλαμβάνεται στη δικογραφία λόγω ενός περιστατικού το 2018 σε αγώνα Άρη-Φάρου Κερατσινίου, όπου αποβλήθηκε. Snapshot powered by AI

Στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (2/11), ο Παναγιώτης Γιαννάκης πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων της Ευελπίδων, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση που αφορά τους φερόμενους ως στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας και πρώην ομοσπονδιακός προπονητής προσήλθε στα δικαστήρια, προκειμένου να συνεισφέρει στην έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής διαιτησίας και του μπάσκετ.

Η απόφασή του να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας είχε γίνει γνωστή τις προηγούμενες ημέρες από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, Ανδρέα Μητσαινά. Ο τελευταίος είχε βρεθεί στις 23 Οκτωβρίου ενώπιον του ανακριτή, μεταφέροντας τη σχετική πρόθεση του άλλοτε ομοσπονδιακού τεχνικού.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν κριθεί προφυλακιστέοι οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης, ενώ με κοινή απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή αποφασίστηκε και η προφυλάκιση του Ηλία Κορομηλά.

Αντίθετα, για τη Βασιλική Τσαρούχα και τον Τάσο Πηλοΐδη επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, καθώς τέθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), ενώ τους απαγορεύτηκε κάθε ενασχόληση με το άθλημα του μπάσκετ.

Το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη βρίσκεται στη δικογραφία εξαιτίας περιστατικού που είχε σημειωθεί το 2018. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Άρη με τον Φάρο Κερατσινίου, ο Γιαννάκης, ο οποίος βρισκόταν τότε στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, είχε αποβληθεί με δεύτερη τεχνική ποινή.

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