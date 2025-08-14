Με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και μέχρι 7 μποφόρ η Πέμπτη – Τι καιρό θα κάνει τον Δεκαπενταύγουστο

Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη Αυγούστου - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Με μικρή πτώση της θερμοκρασίας και μέχρι 7 μποφόρ η Πέμπτη – Τι καιρό θα κάνει τον Δεκαπενταύγουστο
ΚΑΙΡΟΣ
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 15 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αρχικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στα ηπειρωτικά έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στην Εύβοια.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στις Σποράδες και την Εύβοια 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στρέφονται σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και και στα ανατολικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στη Εύβοια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και ενδέχεται στα βορειοδυτικά ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

