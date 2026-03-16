Η Μεσόγειος έχει καθυστερήσει ένα τσουνάμι - 100% να συμβεί μέσα σε 30 χρόνια λένε οι επιστήμονες

Μπορεί τα τσουνάμι στη Μεσόγειο να μην έχουν την έκταση και την ένταση όπως σε άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά είναι υπαρκτά και σύμφωνα σε μία δυσοίωνη πρόβλεψη επιστημόνων, υπάρχει πιθανότητα 100% ένα τεράστιο κύμα να πλήξει μία περιοχή στα επόμενα 30 χρόνια, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη άμεσων μέτρων, όπως επισημαίνουν.

Η UNESCO επίσης ανακοίνωσε ότι οι στατιστικές δείχνουν ότι σίγουρα θα υπάρξει τσουνάμι – ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου – που θα συμβεί στη Μεσόγειο Θάλασσα τα επόμενα 30 χρόνια.

Το τσουνάμι θα μπορούσε να χτυπήσει τη νότια ακτογραμμή της Γαλλίας και συγκεκριμένα τη γαλλική Ριβιέρα σε μόλις 10 λεπτά, προκαλώντας χάος σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που συρρέουν εκεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ενώ η χώρα διαθέτει εθνικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι, αυτό καλύπτει μόνο κύματα που προκαλούνται από μακρινούς σεισμούς.

Το τρέχον σύστημα συναγερμού της Γαλλίας καθιστά δυνατή την ανίχνευση σεισμών που προκαλούν τσουνάμι και τη μετάδοση συναγερμού σε λιγότερο από 15 λεπτά στις αρχές, οι οποίες στη συνέχεια διαδίδουν προειδοποιητικά μηνύματα στους ντόπιους.

? Tsunamis en Méditerranée : Nice se prépare à un scénario alarmant. Des vagues destructrices pourraient frapper rapidement, rendant l'évacuation cruciale pour sauver des vies. https://t.co/UsfVnnMMAb — Futura (@futurasciences) March 13, 2026

Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα τοπικά ερεθίσματα, όπως υποβρύχιες κατολισθήσεις, θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα μέχρι να είναι πολύ αργά, είπαν.

Και ενώ υπάρχουν σχέδια εκκένωσης, θα πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικές ασκήσεις.

«Η μητροπολιτική περιοχή Νίκαιας – Κυανής Ακτής είναι ευάλωτη για διάφορους λόγους: πυκνή αστικοποίηση, έντονη τουριστική δραστηριότητα και πολυσύχναστες παραλίες», έγραψε στο The Conversation ο Frédéric Leone, από το Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ.

«Η φωτογραφική ανάλυση και η μοντελοποίηση μας επέτρεψαν να εκτιμήσουμε ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στην περιοχή που πρόκειται να εκκενωθεί σε περιόδους υψηλού αριθμού επισκεπτών – μεταξύ 10.000 και 87.000 ανθρώπων στις παραλίες, ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας».

Μερικά από τα πιο κοινά προειδοποιητικά σημάδια για τσουνάμι περιλαμβάνουν ισχυρή ή μακροχρόνια δόνηση του εδάφους, δυνατό βρυχηθμό του ωκεανού και ξαφνική άνοδο ή πτώση της στάθμης του νερού κατά μήκος της ακτής.

Οι ειδικοί συνιστούν να φτάσετε αμέσως σε υψηλότερο έδαφος. Εάν δεν υπάρχει λόφος κοντά, τότε αναζητήστε τον ψηλότερο όροφο ενός κτηρίου.

Από το 1970, τα τσουνάμι έχουν στοιχίσει περισσότερες από 250.000 ζωές σε όλο τον κόσμο.

Κατά μήκος ολόκληρης της γαλλικής ακτογραμμής της Μεσογείου, έχει δημιουργηθεί μια ζώνη εκκένωσης για να υποδείξει ποιες περιοχές πρέπει να εγκαταλειφθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αυτό περιλαμβάνει παράκτιες περιοχές με υψόμετρο μικρότερο από πέντε μέτρα που απέχουν λιγότερο από 200 μέτρα από τη θάλασσα.

Στη Νίκαια, σχεδόν 100 καταφύγια που βρίσκονται μακριά από τα κύματα έχουν εντοπιστεί από τις τοπικές αρχές, μαζί με διαδρομές εκκένωσης που επινοήθηκαν χρησιμοποιώντας αλγόριθμους για να βρουν τον ταχύτερο τρόπο πρόσβασης σε αυτά.

Υπάρχει επίσης μια δημόσια διαθέσιμη διαδικτυακή πλατφόρμα με διαδραστικούς χάρτες που επιτρέπει στους ανθρώπους να βρουν την πλησιέστερη ζώνη εκκένωσης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 20 περιστατικά τσουνάμι έχουν αναφερθεί κατά μήκος της Γαλλικής Ριβιέρας μεταξύ του 16ου αιώνα και των αρχών της δεκαετίας του 2000 – με τα κύματα να ξεπερνούν συχνά τα δύο μέτρα.

Το 1979, ένα τσουνάμι, που προκλήθηκε από την υποβρύχια κατάρρευση τμήματος ενός εργοταξίου, προκάλεσε το θάνατο οκτώ ανθρώπων και σημαντικές ζημιές στην Αντίμπ, τις Κάννες και τη Νίκαια.