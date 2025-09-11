Καιρός: «Καλοκαιρινή» η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας - Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Καιρός: «Καλοκαιρινή» η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς – Πού και πότε θα σημειωθούν βροχές
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματα του Ιονίου νότιοι με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 31 με 33 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στη Μακεδονία κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιονίου, μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.
Άνεμοι: Στα βόρεια τμήματα του Ιονίου θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι - απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-09-2025

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά ανατολικά τους 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 32 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οι οποίες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-09-2025

Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν στην Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3, από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-09-2025

Στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

