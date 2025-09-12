Καιρός: «Φθινοπωρινό σκίρτημα» βλέπει ο Τσατραφύλλιας – Η εξαίρεση της μίας μέρας

Θα βρέξει το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη; Θα δροσίσει ή θα συνεχιστούν οι υψηλές θερμοκρασίες; Τι απαντά ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας

Καιρός: «Φθινοπωρινό σκίρτημα» βλέπει ο Τσατραφύλλιας – Η εξαίρεση της μίας μέρας
Για «φθινοπωρινό σκίρτημα» –και όχι κακοκαιρία– τη Δευτέρα κάνει λόγο ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε σημερινή (12/09) ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα με την πρόγνωση του καιρού.

«Η ανομβρία φαίνεται να συνεχίζεται και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, με θερμοκρασίες μάλιστα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα», σημειώνει ακόμη.

Η δημοσίευση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Φθινοπωρινό σκίρτημα τη Δευτέρα. Καμία κακοκαιρία! Σχετικά καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και αρκετή ηλιοφάνεια (και περιορισμενη αστάθεια στα βόρεια ορεινά).

Επιπλέον οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ. Η ανομβρία φαίνεται να συνεχίζεται και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, με θερμοκρασίες μάλιστα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός τη προσεχή Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, όπου μία μικρό – διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Παράλληλα η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα 4 – 5 βαθμούς, ενώ επικρατέστεροι άνεμοι τη νέα εβδομάδα θα είναι οι βοριάδες με εντάσεις που θα αυξομειώνονται».

