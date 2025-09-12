Ζιακόπουλος για καιρό Σαββατοκύριακου: «Οι μετεωρολόγοι δεν πρέπει να λένε και μετά να ξελένε»

Ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος, καταλόγισε σε ορισμένους συναδέλφους του αλλά και προγνώστες ότι «δεν πρέπει να λένε και μετά να ξελένε με τη δικαιολογία ότι “τα πήραν πίσω τα μοντέλα”», δίνοντας νέα πρόγνωση για τον καιρό του Σαββατοκύριακου.

Για το Σάββατο (13/09), σημειώνει ότι υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης απογευματινών όμβρων στην ηπειρωτική Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.

Αναφορικά με το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας (14 – 15/09), αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης αξιόλογων βροχών και τοπικών καταιγίδων από το απόγευμα της Κυριακής στη βόρεια – βορειοδυτική Ελλάδα και τη Δευτέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

