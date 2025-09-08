Τα τρία χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες μέρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου, πότε θα βρέξει

Υψηλές θερμοκρασίες τις πρώτες μέρες της εβδομάδας

Newsbomb

Τα τρία χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες μέρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου, πότε θα βρέξει
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρία βασικά του καιρού της εβδομάδας που μόλις ξεκίνησε παραθέτει ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Ακολουθούν οι επισημάνσεις του:
Α. Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας και κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Β. Έλλειμμα υετού στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κάπως καλύτερα θα είναι τα πράγματα σε περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, βασικά λόγω της προοπτικής εκδήλωσης αξιόλογων βροχών από την Παρασκευή (12/9).

Γ. Επικράτηση ανέμων του βόρειου τομέα με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Αιγαίο) τόσο τις πρώτες όσο και τις τελευταίες ημέρες της περιόδου. Σαφής εξασθένηση στα μέσα της περιόδου και κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη (10-11/9).

screenshot-2025-09-07-105248.jpg

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά βορειοανατολικοί μέχρι 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες κυρίως στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.
Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα γύρω ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 33 και τοπικά στα ανατολικά 34 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-09-2025

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους αυξημένες και πιθανόν
να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία θα καταστούν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-09-2025

Αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, παροδικά πιο πυκνές αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:44ΚΑΙΡΟΣ

Τα τρία χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες μέρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου, πότε θα βρέξει

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Οι ξένες εταιρείες να προσλαμβάνουν και να εκπαιδεύουν Αμερικανούς» - Πάνω από 300 συλλήψεις Νοτιοκορεατών εργαζομένων

08:30ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Νοίκιαζαν» χωράφια και από νεκρούς - Οι ανύπαρκτοι αγρότες και οι ψεύτικες κληρονομιές

08:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: «Θυμηθείτε το όνομά του» - Τον αποθέωσε η FIBA

08:16ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ημίθεος» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» - Αποθέωση του «Greek Freak» από FIBA και NBA

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Νεκρός από πυρά της αστυνομίας πατέρας που είχε εξαφανιστεί εδώ και 4 χρόνια με τα 3 παιδιά του

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Μαρτύριο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική οδό

08:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκπτώσεις έως 50% σε ακτοπλοϊκά και 30% σε αεροπορικά εισιτήρια – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Προβλήματα με ένα καλώδιο προκάλεσαν το θανατηφόρο δυστύχημα στο τελεφερίκ Γκλόρια

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σε ισόβια καταδικάστηκε η «δολοφόνος με τα μανιτάρια» - Η δίκη του αιώνα ενέπνευσε βιβλία, ντοκιμαντέρ και σειρές

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η νέα επίθεση Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ - Πότε θα ανακοινώσει νέο κόμμα

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι γλιτώνουν οι φορολογούμενοι από τη μείωση στους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά - Παραδείγματα

07:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Νέα σχολική χρονιά 2025: Αντίστροφη μέτρηση για τους μαθητές – Ανοίγουν τα σχολεία αυτή την εβδομάδα

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν από 8 μέχρι 12 Σεπτεμβρίου

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Αγιοποίηση influencer: O Carlo Acutis έγινε ο πρώτος millennial άγιος της καθολικής εκκλησίας

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:16ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ημίθεος» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» - Αποθέωση του «Greek Freak» από FIBA και NBA

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

08:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: «Θυμηθείτε το όνομά του» - Τον αποθέωσε η FIBA

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Νεκρός από πυρά της αστυνομίας πατέρας που είχε εξαφανιστεί εδώ και 4 χρόνια με τα 3 παιδιά του

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

12:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση Γιοβάνοβιτς - «Πωωω! Θα σας πείραζε;»

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν μυστικά στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας… τα κάλλη τους

08:30ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Νοίκιαζαν» χωράφια και από νεκρούς - Οι ανύπαρκτοι αγρότες και οι ψεύτικες κληρονομιές

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σε ισόβια καταδικάστηκε η «δολοφόνος με τα μανιτάρια» - Η δίκη του αιώνα ενέπνευσε βιβλία, ντοκιμαντέρ και σειρές

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «πακέτο» της ΔΕΘ: Μείωση φόρων - Αυξήσεις σε συνταξιούχους - Οι παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και τη στέγη - Αναλυτικά παραδείγματα

10:03LIFESTYLE

Ποιος είναι ο τράπερ που «έπιασε» η ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή - Τον... έκαψε το ρολόι των 116.000 ευρώ

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

06:24LIFESTYLE

Πέντε σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1 να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

06:22ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα μέτρα Μητσοτάκη και οι νεοδημοκράτες, ο «άλλος» Τσίπρας του 2025, το μεγάλο άγχος, σε κλοιό η Κύπρος για το καλώδιο, οι ανώνυμες διανομές της Aegean, η 22α Σεπτεμβρίου της Metlen και ποια μεγάλα «σπίτια» αγοράζουν ΕΧΑΕ

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο - Ανήλικος ξυλοκόπησε ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία - Ιταλίδα τουρίστρια: «Ήμουν μόνη στην παραλία, με βίασε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ