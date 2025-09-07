Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Πελοπόννησο – Πού βρέχει τώρα

Φθινοπωρινό σήμερα το σκηνικό του καιρού καθώς από το μεσημέρι και μετά βροχές και καταιγίδες σημειώνονται στην δυτική Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το Forecast Weather Greece αυτήν την ώρα παρατηρούνται έντονες καταιγίδες σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία αλλά στα ορεινά της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας.

Δείτε ΕΔΩ πού βρέχει τώρα

Υποχώρηση των μεγίστων θερμοκρασιών σήμερα

Μικρή υποχώρηση παρουσίασαν οι μέγιστες θερμοκρασίες την Κυριακή 07/09.

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας, οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες καθώς και μια σειρά από επιπλέον πληροφορίες, όπως η μέση μέγιστη θερμοκρασία των τελευταίων 10 ημερών, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως προκύπτει από την εικόνα λοιπόν, η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στον Ισθμό Κορίνθου (36.1 °C) ενώ εχθές, Σάββατο 06/09, η μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 37.7 °C. Επίσης, η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 29.1 °C ενώ εχθές ήταν ίση με 30.2 °C.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με το meteo.gr, καθώς αναμένονται τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλές γαι την εποχή θερμοκρασίες με τους ανέμους να πνέουν έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Αναλυτικά, αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο από το μεσημέρι θα είναι αυξημένες. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής και Βόρειας Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και των νησιών του Ιονίου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 31, στη Θεσσαλία από 17 έως 33, στην Ήπειρο από 17 έως 29, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 30, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 29, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 28, και στην Κρήτη από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

