Καιρός - Χατζηγρίβας: Έχουν χάσει τον μπούσουλα τα μοντέλα

Αντίθετος στις προβλέψεις των προγνωστικών μοντέλων εμφανίζεται ο Θεοφάνης Χατζηγρίβας, ο οποίος εμμένει στην εκτίμησή του για σοβαρή αλλαγή του καιρού στην Ελλάδα, το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Σε ανάρτησή του, σχολιάζει τις προγνώσεις που δίνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα, τα οποία κάνουν λόγο για παντελή έλλειψη βροχής, τουλάχιστον έως τα τέλη του μήνα.

Ο έμπειρος προγνώστης καιρού επιφυλάσσεται για την πρόβλεψη της νέας - ενδιαφέρουσας - όπως τη χαρακτηρίζει, εβδομάδας την προσεχή Κυριακή.

Η ανάρτησή του

Την Κυριακή θα αναρτηθεί η εκτίμηση-πρόγνωση της νέας εβδομάδας, η οποία παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον.

Τα προγνωστικά μοντέλα έχουν χάσει τον μπούσουλα και σίγουρα θα τον χάσετε και εσείς, διαβάζοντας διάφορες εκτιμήσεις στο διαδίκτυο.

Εγώ δεν βλέπω κάτι διαφορετικό σχετικά με τα όσα έχω γράψει έως τώρα.

Τα λέμε φίλοι μου!