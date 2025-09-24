Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Τσατραφύλλια για πλημμυρικά επεισόδια - Έρχονται έντονες καταιγίδες

Με τους μετεωρολόγους να «κρούουν» το καμπανάκι για την ανομβρία, το φθινόπωρο φαίνεται να είναι πρό των πυλών, με τον Γιώργο Τσατραφύλλια να κάνει λόγο, σε νέα του ανάρτηση, τόσο για πτώση της θερμοκρασίας όσο και για την εκδήλωση καταιγίδων τα επόμενα 24ωρα.

Ο γνωστός μετεωρολόγος παρουσίασε τα τρία κύρια χαρακτηριστικά του καιρού των επόμενων ημερών:

Από την Παρασκευή 26/9 αναμένεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας έως 6-8 βαθμούς. Χαρκατηριστικά, ο Γιωργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς.

Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πλημμυρικών επεισοδίων ή κατολισθήσεων σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου ,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.

Καταλήγοντας, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

