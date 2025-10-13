Αλλάζει ο καιρός: Τι φέρνει η άνοδος της κορυφογραμμής του Αζορικού Αντικυκλώνα

Σοβαρές ενδείξεις αλλαγής του καιρού το επόμενο διάστημα δείχνουν οι προβλέψεις.

Συγκεκριμένα το Weather Phenomena αναφέρει:

Φαίνεται ότι θα πάρει μπρος η Μεσόγειος για τα καλά στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, αρχικά στην Δυτική, την Κεντρική και την Βόρεια Ελλάδα, με τάση μετέπειτα να έχουμε αξιόλογα φαινόμενα και στην υπόλοιπη χώρα.

Πρώτος βασικός παράγοντας θα είναι η άνοδος της κορυφογραμμής του Αζορικού Αντικυκλώνα που θα ευνοήσει στην κάθοδο των ψυχρών αέριων μαζών από την Βορειοανατολική Ευρώπη προς την λεκάνη της Μεσογείου και ο δεύτερος παράγοντας θα είναι οι ασταθείς καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην Μεσόγειο, ευνοώντας στον σχηματισμό διαδοχικών βαρομετρικών συστημάτων στην Κεντρική και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επομένως, πάμε κατά πάσα πιθανότητα σε ένα φθινόπωρο άκρως φυσιολογικό, σε σχέση με αυτό που είχαμε αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια, με τις βροχές φέτος να είναι ένα συχνό φαινόμενο, παρά την πρόσκαιρη απουσία φαινομένων που έχουμε αυτό το διάστημα. Όσον αφορά την θερμοκρασία, θα διατηρηθεί μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, με ένα μικρό διάλειμμα στο διάστημα μεταξύ 25 με 28 Οκτωβρίου, χωρίς να έχουμε φυσικά ακρότητες θερμοκρασιακά.

Ωστόσο, θα ήθελα να κάνω μία επισήμανση :

Οι παρακάτω χάρτες δείχνουν την κατανομή του υετού κατά προσέγγιση και ουδέποτε είναι κανόνας. Τα δεδομένα αλλάζουν καθημερινά μέχρι να σταθεροποιηθούν πλήρως, επομένως, θερμή παράκληση να μην βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα ότι δεν θα βρέξει στην περιοχή σας επειδή μπορεί να φαίνεται εκτός φαινομένων την δεδομένη στιγμή, καθώς η τελική τροχιά ενός βαρομετρικού συστήματος φαίνεται ουσιαστικά μόλις 12 ώρες πριν από την είσοδό του σε μία χώρα.

Ας μείνουμε λοιπόν στο γεγονός είναι ότι θα έχουμε αξιόλογες βροχές, θερμοκρασίες μέσα στα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής και ίσως ακόμα και χιονοπτώσεις στα μεγαλύτερα υψόμετρα της Βόρειας Ελλάδας.

