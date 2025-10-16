Καιρός 28ης Οκτωβρίου: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι την παρέλαση

Η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού για την 28η Οκτωβρίου δείχνει ότι θα κυριαρχεί μαλακός καιρός και με αρκετή ηλιοφάνεια, με πιθανότητα για νέες βροχές προς το τέλος του μήνα.

Από αύριο πάντως επισκέπτεται την χώρα μας βαρομετρικό χαμηλό....

Αυτό αναφέρει ο προγνώστης καιρού, Λευτέρης Σούσος και αναλυτικά αποτυπώνει την πρόγνωση του καιρού μέρα προς μέρα:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(17/10): Βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα αρχίζει να επηρεάζει αρχικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες την περιοχή του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Μακεδονία, την δυτική Θεσσαλία, την δυτική Στερεά, την δυτική Πελοπόννησο, περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας(με περισσότερες βροχές μέσα στην ημέρα προς απόγευμα) και προς το απόγευμα με βράδυ οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης ιδιαίτερα προς το βράδυ. Ωστόσο να αναφερθώ ότι στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα δηλαδή, την ανατολική Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο αλλά και στο βορειοδυτικό Αιγαίο/Σποράδες θα υπάρξουν βροχές σε παροδικό τοπικό χαρακτήρα αλλά όχι σε γενικευμένη ένταση.

Οι περισσότερες βροχές θα εστιάζουν το Ιόνιο και τα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα(στο ανατολικό και βόρειο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη δεν αναμένονται βροχοπτώσεις). Οι άνεμοι από Α-ΝΑ διευθύνσεις στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα που θα φτάσουν τα 4-6bf και στο Ιόνιο έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση σταδιακή από το απόγευμα και με τους ανέμους να στρέφονται από το βράδυ σε δυτικό βορειοδυτικό ρεύμα. Οι άνεμοι στην υπόλοιπη χώρα από Α-ΒΑ διευθύνσεις που θα αρχίζουν στρέφονται σε νοτιοανατολικό ρεύμα με την ίδια ένταση γύρω στα 3-5bf, με τους ανέμους να μην προβληματίζουν. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες κοντά στα ίδια επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές δεν θα σημειώσουν αξιόλογη μεταβολή και θα βρίσκονται γύρω στους 20-23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και στα Δωδεκάνησα έως στους 24 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 25-26 βαθμούς(κυρίως στα νότια τμήματά της).

ΣΑΒΒΑΤΟ(18/10): Από τα ξημερώματα θα πρέπει να υπάρχουν τοπικές βροχές στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο, λίγες τοπικές παροδικές βροχές σε Αττική, τοπικές βροχές σε βόρειες Κυκλάδες, νότια Εύβοια, νησιά ανατολικού/βορειοανατολικού Αιγαίου, σε περιοχές της Χαλκιδικής και της ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης. Στα υπόλοιπη ηπειρωτικά θα πρέπει τα φαινόμενα εξασθενήσουν από αργά την νύχτα προς το ξημέρωμα του Σαββάτου. Τις πρωινές ώρες και μέχρι το μεσημέρι υπολείμματα αστάθειας θα επιμείνουν τοπικά εξασθενημένα στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο/Θράκη, ενώ στα υπόλοιπα βόρεια ορεινά ενδέχεται να βγαίνουν τοπικοί πρόσκαιροι όμβροι. Από το απόγευμα ο καιρός στα περισσότερα προαναφερόμενα τμήματα θα αρχίζει να βελτιώνεται.

Το βράδυ οι βροχές θα περιοριστούν τοπικά στην ανατολική Μακεδονία/Θράκη, νησιά βορειοανατολικού Αιγαίου(στην περιοχή του Θρακικού Πελάγους). Οι άνεμοι στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις που θα φτάσουν τα 3-5bf και τοπικά στο Ιόνιο έως 6bf, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί στρεφόμενοι μέσα στην ημέρα σταδιακά σε δυτικό βορειοδυτικό ρεύμα με την ίδια ένταση γύρω στα 3-5bf και στο Αιγαίο τοπικά έως 6bf πρόσκαιρα. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα δυτικά και τα βόρεια γύρω στους 12-15°C(οι χαμηλότερες προβλέπονται στα βόρεια), ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι ελάχιστες θα βρίσκονται γύρω στους 15-18 βαθμούς(οι υψηλότερες προβλέπονται σε νησιωτικά και παραθαλάσσιες περιοχές).

Οι μέγιστες θερμοκρασίες προβλέπονται να σημειώσουν κι αυτές μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια και να φτάνουν στις περισσότερες περιοχές τους 22-24 βαθμούς(οι υψηλότερες τιμές υπολογίζονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στην ανατολική Πελοπόννησο και στα Δωδεκάνησα έως στους 25 °C και στην Κρήτη μέχρι τους 26 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στα δυτικά και τα βόρεια η μέγιστη τιμή θα φτάσει στους 20-22 °C και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία μέχρι τους 23°C.

ΚΥΡΙΑΚΗ(19/10): Αρχικά λίγες τοπικές βροχές προς το ξημέρωμα στην ανατολική Μακεδονία/Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου(στην περιοχή του Θρακικού). Γρήγορα όμως από το ξημέρωμα της Κυριακής και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα εισέλθει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο προς το Ιόνιο, που θα επηρεάσει αρχικά την δυτική Ελλάδα αλλά και περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας, με εξαίρεση τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Λιγότερα πιο τοπικά φαινόμενα αναμένονται σε περιοχές της Μακεδονίας. Οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν και θα γενικευτούν προς τις μεσημβρινές ώρες και στην συνέχεια στα δυτικά και το Ιόνιο αλλά και σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν και στον νομό Αττικής. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, που θα φτάσουν τα 3-5bf και στο Ιόνιο τοπικά έως 6-7bf. Στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι αναμένονται να φτάσουν τοπικά έως 6bf.Οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα δυτικά και τα βόρεια γύρω στους 12-15°C(οι χαμηλότερες προβλέπονται στα βόρεια), ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι ελάχιστες θα βρίσκονται γύρω στους 15-18 βαθμούς(οι υψηλότερες προβλέπονται σε νησιωτικά και παραθαλάσσιες περιοχές). Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στα βόρεια γύρω στους 18-20 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές κοντά στους 20-23 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα έως στους 26 και τοπικά στους 27 βαθμούς.

ΔΕΥΤΕΡΑ(20/10): Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τις πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις να εστιάζουν σε περιοχές της δυτικής, της κεντρικής και την νότιας χώρας αλλά και στο ανατολικό βορειοανατολικό κομμάτι του Αιγαίου. Λιγότερες και πιο τοπικές βροχές θα δεχτεί η Μακεδονία/Θράκη, οι νότιες νοτιοανατολικές Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Τάση σταδιακής βελτίωσης του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια προς τις απογευματινές – βραδινές ώρες. Βροχερή ημέρα για την Αττική με το πρώτο αξιόλογο πέρασμα βροχών και καταιγίδων να το δέχεται προς το ξημέρωμα της Δευτέρας. Οι άνεμοι κυρίως σε βόρειες διευθύνσεις θα στραφούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια φτάνοντας τα 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα αρχίζουν να στρέφονται σε ρεύμα βόρειο με την ίδια ένταση, εκτός από τα πολύ νότια όπου θα παραμείνουν κυρίως νοτιάδες.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες στα δυτικά και τα βόρεια θα φτάσουν στους 11-14 βαθμούς(οι χαμηλότερες προβλέπονται στα βόρεια), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές γύρω στους 14-18 βαθμούς με τις υψηλότερες να υπολογίζονται σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν στα κεντρικά και τα βόρεια γύρω στους 16-18(με τις χαμηλότερες να υπολογίζονται στα βόρεια), ενώ στις υπόλοιπες δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές γύρω στους 20-23 βαθμούς. Στην Κρήτη τοπικά μέχρι τους 27 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 25-26 βαθμούς.

ΤΡΙΤΗ(21/10): Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά στις Κυκλάδες αλλά και στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές μικρής έντασης, σε δυτική/κεντρική Μακεδονία, σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και Ιόνιο. Από το απόγευμα και μέχρι τις βραδινές ώρες νέα διαταραχή από τα δυτικά θα εισέλθει στο Ιόνιο και οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν στα νησιά του Ιονίου και στα δυτικά(κυρίως παράκτια).Οι άνεμοι αρχικά στις περισσότερες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις που θα φτάσουν τα 3-4bf και στα Πελάγη τοπικά μέχρι 5bf. Στα πολύ νότια νοτιοανατολικά το ρεύμα θα παραμείνει νότιο, ενώ οι άνεμοι σταδιακά μέσα στην ημέρα στα δυτικά βορειοδυτικά θα αρχίζουν στρέφονται σε ρεύμα νότιο που θα αρχίζουν επίσης να ενισχύονται αρχικά στα 4-5bf. Η θερμοκρασία αμετάβλητη στις περισσότερες περιοχές. Μικρή πτώση στην περιοχή της Κρήτης φτάνοντας έως στους 23 βαθμούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ(22/10) – ΠΕΜΠΤΗ(23/10): Την Τετάρτη αναμένεται άστατος ιδιαίτερα στα νησιά του Ιονίου και στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά της χώρας θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές σε πιο παροδικό χαρακτήρα, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Πέμπτη οι βροχοπτώσεις θα αρχίζουν να εξασθενούν και να περιορίζονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και στο νησιωτικό κομμάτι του Αιγαίου(κυρίως Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη). Τάση σταδιακής βελτίωσης του καιρού από το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι την Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές θα είναι από νότιες διευθύνσεις που θα αγγίζουν τα 4-5bf και τοπικά στα Πελάγη έως 6bf πρόσκαιρα στο Ιόνιο δεν αποκλείεται τοπικά πρόσκαιρα έως 7bf. Η θερμοκρασία θα αρχίζει να παρουσιάζει μικρή άνοδο κυρίως από την Πέμπτη.

Από την Παρασκευή(24/10) έως και την Κυριακή(26/10) έρχεται το <<μικρό καλοκαιράκι>> του Αγίου Δημητρίου με καλοκαιρία στην χώρα και τα διαστήματα ηλιοφάνειας να είναι μεγάλα και με τον υδράργυρο να σημειώνει άνοδο σε υψηλές τιμές για την εποχή ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και τα νότια. Την νύχτα και νωρίς το πρωί θα επικρατεί ψύχρα.

