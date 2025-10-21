Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στη χώρα - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Βροχερός είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη (21/10), σε αρκετές περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας και τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο.

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στις ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αλλά και στις θερμοκρασίες σχετικά χαμηλές για την εποχή.

Όπως ανέφερε σήμερα Τρίτη (21/10), οι βροχές έκαναν την εμφάνιση τους στη Ν-ΝΑ Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Α-ΝΑ Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανόν στη Δυτική Κρήτη. Οι άνεμοι θα φτάσουν το πολύ τα 5 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο και η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Τετάρτη (22/10), βροχές αξιόλογης έντασης αναμένονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όπου θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στις δυτικές περιοχές.

Την Πέμπτη 23/10, τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά στην ανατολική και νότια Ελλάδα, κυρίως στη ΝΔ Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και το Α-ΒΑ Αιγαίο. Δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στους ανέμους και στη θερμοκρασία.

