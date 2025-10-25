Καιρός : Συννεφιά, βροχές και βελτίωση - Θα φτάσει στους 27 η θερμοκρασία

Η Ελλάδα ξύπνησε σήμερα με συννεφιά που εκτείνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου ενημερώνει ότι ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά μετά το μεσημέρι.

Οι βροχοπτώσεις και τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα περιοριστούν και ο ουρανός θα καθαρίσει από το απόγευμα και έπειτα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το πρωί στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο, ενώ η Δυτική Ελλάδα θα καταγράψει άστατο καιρό μέχρι το μεσημέρι. Παροδικές βροχές προβλέπονται και στη Μακεδονία, ωστόσο σταδιακά το σκηνικό θα αλλάξει προς το καλύτερο.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά τμήματα της χώρας θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 25 βαθμών. Στα νότια και τα δυτικά, το θερμόμετρο θα δείξει αντίστοιχα έως 27 και 23 βαθμούς, με τις ανατολικές περιοχές να καταγράφουν τιμές μεταξύ 23 και 24 βαθμών.

Το Σάββατο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Αντίθετα, την Κυριακή το πρωί ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Ήπειρος και η Δυτική Στερεά Ελλάδα. Από το πρωί της Δευτέρας, αναμένεται επιδείνωση του καιρού στα ορεινά της Στερεάς, στη Δυτική και Βόρεια Θεσσαλία, καθώς και στην Ήπειρο και τα ορεινά της Μακεδονίας.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, το καιρικό σύστημα θα μετακινηθεί ανατολικότερα, φέρνοντας φαινόμενα στη Θράκη και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στα νησιά αυτά. Την ίδια ημέρα, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, με το κρύο να γίνεται αισθητό κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου αναμένεται να διατηρηθεί και την Τετάρτη.