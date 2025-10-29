Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

Σε γενικές γραμμές ο καιρός δεν θα παρουσιάσει εκπλήξεις καθώς ο αντικυκλώνας υψηλών πιέσεων κρατά μακριά από τη χώρα μας τα βαρομετρικά χαμηλά, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ωστόσο ένα βαρομετρικό χαμηλό θα καταφέρει να «σπάσει» αυτή την άμυνα και να κάνει την εμφάνισή του Παρασκευή και Σάββατο, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, που θα επηρεάσουν όμως τη δυτική Ελλάδα.

Στο μεταξύ, μία αλλαγή του καιρού με περισσότερο κρύο διαβλέπει το GFS, την οποία οριοθετεί περίπου στις 10 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί, σύμφωνα με πρόσφατο τρέξιμο, βλέπουν κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τη Ρωσία μέχρι την κεντρική Ελλάδα, μετά το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.