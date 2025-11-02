Καιρός: Συννεφιασμένη Κυριακή - Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Άστατος ο καιρός σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Βροχερός αναμένεται κατά τόπους ο καιρός την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, κυρίως στα δυτικά, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάνουν τα 5 μποφόρ, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη, με πιθανή εμφάνιση ομίχλης.

Σύμφωνα με το meteo.gr, στο βόρειο Αιγαίο αναμένονται βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με ίδιες εντάσεις. Επίσης, στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι, επίσης με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στον Νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-11-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Μικρής διάρκειας τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-11-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία στα δυτικά σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοδυτικά.

