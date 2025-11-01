Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

Αναλυτικά γραφήματα και πίνακες για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν 

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο
ΚΑΙΡΟΣ
Σποραδικές βροχές και αστάθεια αναμένονται για το πρώτο δεκαήμερο του τελευταίου μήνα του φθινοπώρου που ξεκινάει σήμερα.

Σήμερα 1 Νοεμβρίου σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε από την πλευρά του ότι με ήπιο καιρό και σε στεριά και σε θάλασσα και λίγο «τσιμπημένες» θερμοκρασίες θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το Meteoclub.gr :

Μια σχετικά νωχελική καιρική εικόνα (όχι με συνεχείς λιακάδες όμως) αλλά όχι και "βαρύ Φθινόπωρο" αναμένεται το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου στην Ελλάδα με κύριο χαρακτηριστικό τις επισκέψεις αβαθών βαρομετρικών χαμηλών / μικροδιαταραχών που θα δώσουν σποραδικές βροχές στο διάστημα του 10ημέρου στη χώρα.
Κύριο αίτιο της καιρικής κατάστασης είναι η έντονη ροή βαρομετρικών συστημάτων στον βόρειο Ατλαντικό (όπως έγραψα πριν λίγες ημέρες) και το μαρτυρά ο δείκτης (ΝΑΟ) τα Ισλανδικά β.χαμηλά να επικρατούν για το επόμενο δεκαήμερο. Συνεπώς δεν αναμένουμε κάτι οργανωμένο στον Ελλαδικό χώρο πλην των προαναφερθέντων σποραδικών βροχών από διελεύσεις αβαθών χαμηλών.
Μια ενίσχυση των βοριάδων μεταξύ 4-6 Νοεμβρίου θα ρίξει τη θερμοκρασία περίπου 3-4 βαθμούς σε συνδυασμό με διαταραχή μικρής έκτασης που θα δώσει και βροχές.

pinakas1.jpg
pinakas2.jpg
pinakas3.jpg

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.
Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-11-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Μικρής διάρκειας τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-11-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-11-2025

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία στα δυτικά σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοδυτικά.

