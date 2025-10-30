Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

Βρισκόμαστε υπό την επίδραση ενός ισχυρού αντικυκλώνα, ενός εκτεταμένου πεδίου υψηλών πιέσεων που καλύπτει τόσο την Ελλάδα όσο και μεγάλο μέρος της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως «εμπόδιο» για την είσοδο οργανωμένων ατμοσφαιρικών διαταραχών, διατηρώντας σταθερές και ήπιες καιρικές συνθήκες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν προβλέπονται γενικευμένες βροχοπτώσεις, καθώς ο αντικυκλώνας θα εξακολουθήσει να κυριαρχεί. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος και σχετικά σταθερός, με εναλλαγές νεφώσεων και διαστημάτων ηλιοφάνειας, οι οποίες θα πυκνώνουν σταδιακά από την Παρασκευή.

Τοπικές ομίχλες και ψυχρή ατμόσφαιρα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες

Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα σχηματίζονται τοπικές ομίχλες, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές όπου η ατμόσφαιρα θα παραμένει ψυχρή και η σχετική υγρασία αυξημένη. Οι θερμοκρασιακές αναστροφές θα είναι συχνές, ιδίως σε κοιλάδες και πεδινές περιοχές.

Θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν λίγο υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, γύρω στους 21 με 24°C, ενώ το Σάββατο θα παρουσιάσουν μικρή άνοδο, φτάνοντας τοπικά τους 25 με 26°C. Αντίθετα, τις πρωινές και βραδινές ώρες η θερμοκρασία θα παραμένει χαμηλή, διατηρώντας μια έντονη θερμοκρασιακή διακύμανση μέσα στο 24ωρο.

Αβαθές χαμηλό βαρομετρικό χαμηλό – Τοπικές βροχές στα δυτικά

Από το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο, ένα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό προς το Νότιο Ιόνιο, όπου και θα στροβιλίζεται στην ευρύτερη περιοχή. Παρότι δεν θα είναι ιδιαίτερα οργανωμένο, θα προκαλέσει τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική και νοτιοδυτική Ελλάδα, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες στα παραθαλάσσια τμήματα και στα νησιά του νοτίου Ιονίου .

Προς το ξημέρωμα του Σαββάτου οι καταιγίδες στο Νότιο Ιόνιο ενδέχεται να είναι λίγο πιο ισχυρές, ωστόσο τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένης έκτασης και διάρκειας.

Περιορισμένες βροχές δεν αποκλείεται να σημειωθούν και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Προοπτική για την επόμενη εβδομάδα

Καθώς προχωράμε προς την επόμενη εβδομάδα, διακρίνονται βαρομετρικά χαμηλά που ενδέχεται να κινηθούν προς την περιοχή μας. Αν επιβεβαιωθούν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θα δούμε αν υπάρχει πιθανότητα για πιο γενικευμένες βροχοπτώσεις.

