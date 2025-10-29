Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

Ο έμπειρος μετεωρολόγος αναφέρθηκε στις εξαιρετικές κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη χώρα μας το επόμενο διάστημα

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου
Παπαρούνα κάτω από συννεφιασμένο ουρανό στην πόλη των Τρικάλων. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
3'
Με ανάρτησή του στο προσωπικό του ιστολόγιο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος, αναφέρθηκε στον καιρό των επόμενων ημερών στη χώρα μας σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «άντε να δούμε τώρα πότε θα βρέξει ξανά».

Η περιοχή μας καλύπτεται από υψηλές πιέσεις, με αποτέλεσμα την ηλιοφάνεια σχεδόν παντού, τις τοπικές ομίχλες το πρωί στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα και τους ασθενείς ανέμους τόσο στο Ιόνιο όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας θα επικρατήσουν Β-ΒΑ άνεμοι με ένταση ως τα 6 μποφόρ (ΝΑ Αιγαίο και Καρπάθιο).

Την Πέμπτη (30/10), στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις οι οποίες στα ΒΔ θα είναι πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή (31/10), προβλέπονται νεφώσεις με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Δ. Ελλάδα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί με ένταση 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.

Το Σαββατοκύριακο (1-2/11) προβλέπεται ήπιος καιρός με μέγιστες θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές (μέσες), ανέμους ως τα 5 μποφόρ και χωρίς αξιόλογες βροχές.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 30-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Γρήγορα και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-11-2025

Στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-11-2025

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

