Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Σύμφωνα με τη νέα μακροπρόθεσμη πρόγνωση του Severe Weather Europe για το τέλος του φθινοπώρου και το ξεκίνημα του χειμώνα 2025-2026, η ευρωπαϊκή ήπειρος φαίνεται να διανύει ένα σχετικά ήπιο μεταβατικό στάδιο πριν την έλευση των πρώτων πραγματικά ψυχρών μαζών.

Τα μοντέλα δείχνουν ότι προς το τέλος Οκτωβρίου η Ευρώπη κινείται σε κανονικές έως και ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες από τον μέσο όρο, με εξαίρεση τα βορειοδυτικά τμήματα όπου αναμένεται εισβολή πιο δροσερού θαλάσσιου αέρα.

Ο Νοέμβριος φέρνει αλλαγή στο μοτίβο

Καθώς ο Νοέμβριος προχωρά, προβλέπεται σταθεροποίηση ενός πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Αυτό σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές. Προς τα μέσα του μήνα, όμως, το σκηνικό αλλάζει: τα βόρεια και βορειοανατολικά της Ευρώπης θα συνεχίσουν με θερμότερες τάσεις, ενώ το κεντρικό και δυτικό τμήμα ενδέχεται να στραφεί σε πιο ψυχρό καθεστώς.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην αρχή του Δεκεμβρίου, όταν τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πιθανότητα για μεταβολή του καιρικού μοτίβου. Ένα χαμηλό βαρομετρικό σύστημα στον ευρωπαϊκό βορρά θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα νοτιότερα. Σε αυτό το σενάριο, μεγάλο μέρος της Ευρώπης θα περάσει σε θερμοκρασίες κανονικές ή και κάτω του μέσου όρου.

Περιορισμένο χιόνι, προς το παρόν

Όσον αφορά τις πρώτες χιονοπτώσεις, το Severe Weather Europe επισημαίνει ότι στο ξεκίνημα του χειμώνα τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά της ηπείρου, καθώς και σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Η γενική εικόνα παραμένει ήπια για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς έντονες ενδείξεις για εκτεταμένα χιονιά στις αρχές της σεζόν.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα

Αν και η πρόγνωση δεν εστιάζει ειδικά στη χώρα μας, τα συμπεράσματα για τη νότια και ανατολική Ευρώπη δείχνουν πως η Ελλάδα θα βιώσει ένα φθινόπωρο με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένα ψυχρά επεισόδια.

Ωστόσο, με την αλλαγή του καιρικού μοτίβου προς τον Δεκέμβριο, δεν αποκλείεται η εμφάνιση μιας «ψυχρής έκπληξης» — μιας απότομης εισβολής κρύου αέρα από τα βόρεια, που θα μπορούσε να ρίξει σημαντικά τη θερμοκρασία, ιδίως στη βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές.

Το ενδεχόμενο αυτό παραμένει υπό διερεύνηση, αλλά οι επιστήμονες τονίζουν πως το πέρασμα από ένα ήπιο φθινόπωρο σε έναν πιο δυναμικό χειμώνα είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο των τελευταίων ετών. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το Severe Weather Europe, «ίσως να μας περιμένει μια πιο ψυχρή έκπληξη απ’ ό,τι νομίζουμε».