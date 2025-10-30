Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην αρχή του Δεκεμβρίου, όταν τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πιθανότητα για μεταβολή του καιρικού μοτίβου

Δημήτρης Δρίζος

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με τη νέα μακροπρόθεσμη πρόγνωση του Severe Weather Europe για το τέλος του φθινοπώρου και το ξεκίνημα του χειμώνα 2025-2026, η ευρωπαϊκή ήπειρος φαίνεται να διανύει ένα σχετικά ήπιο μεταβατικό στάδιο πριν την έλευση των πρώτων πραγματικά ψυχρών μαζών.

Τα μοντέλα δείχνουν ότι προς το τέλος Οκτωβρίου η Ευρώπη κινείται σε κανονικές έως και ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες από τον μέσο όρο, με εξαίρεση τα βορειοδυτικά τμήματα όπου αναμένεται εισβολή πιο δροσερού θαλάσσιου αέρα.

1761836540579-520706945-2.jpg

Ο Νοέμβριος φέρνει αλλαγή στο μοτίβο

Καθώς ο Νοέμβριος προχωρά, προβλέπεται σταθεροποίηση ενός πεδίου υψηλών πιέσεων πάνω από μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Αυτό σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές. Προς τα μέσα του μήνα, όμως, το σκηνικό αλλάζει: τα βόρεια και βορειοανατολικά της Ευρώπης θα συνεχίσουν με θερμότερες τάσεις, ενώ το κεντρικό και δυτικό τμήμα ενδέχεται να στραφεί σε πιο ψυχρό καθεστώς.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην αρχή του Δεκεμβρίου, όταν τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πιθανότητα για μεταβολή του καιρικού μοτίβου. Ένα χαμηλό βαρομετρικό σύστημα στον ευρωπαϊκό βορρά θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα νοτιότερα. Σε αυτό το σενάριο, μεγάλο μέρος της Ευρώπης θα περάσει σε θερμοκρασίες κανονικές ή και κάτω του μέσου όρου.

1761836530662-966349559-4.jpg

Περιορισμένο χιόνι, προς το παρόν

Όσον αφορά τις πρώτες χιονοπτώσεις, το Severe Weather Europe επισημαίνει ότι στο ξεκίνημα του χειμώνα τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά της ηπείρου, καθώς και σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Η γενική εικόνα παραμένει ήπια για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς έντονες ενδείξεις για εκτεταμένα χιονιά στις αρχές της σεζόν.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα

Αν και η πρόγνωση δεν εστιάζει ειδικά στη χώρα μας, τα συμπεράσματα για τη νότια και ανατολική Ευρώπη δείχνουν πως η Ελλάδα θα βιώσει ένα φθινόπωρο με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένα ψυχρά επεισόδια.

Ωστόσο, με την αλλαγή του καιρικού μοτίβου προς τον Δεκέμβριο, δεν αποκλείεται η εμφάνιση μιας «ψυχρής έκπληξης» — μιας απότομης εισβολής κρύου αέρα από τα βόρεια, που θα μπορούσε να ρίξει σημαντικά τη θερμοκρασία, ιδίως στη βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές.

Το ενδεχόμενο αυτό παραμένει υπό διερεύνηση, αλλά οι επιστήμονες τονίζουν πως το πέρασμα από ένα ήπιο φθινόπωρο σε έναν πιο δυναμικό χειμώνα είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο των τελευταίων ετών. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το Severe Weather Europe, «ίσως να μας περιμένει μια πιο ψυχρή έκπληξη απ’ ό,τι νομίζουμε».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: «Ουδεμία σχέση με την ιστοσελίδα QR Code Δήμος Αθηναίων – Για Καταστήματα, Περίπτερα & Οικοδομικά Έργα»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ένας χρόνος φυλάκισης σε οδηγό για δυστύχημα με γαϊδούρι που στοίχισε τη ζωή 24χρονης

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την παράδοση δύο σορών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό

17:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ο Πελίστρι, θλάση ο Καλάμπρια

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει και τον πυροβόλησα», ισχυρίζεται ο 23χρονος

17:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 9χρονος έσωσε τον πατέρα του από επιθετική μορφή λευχαιμίας, δωρίζοντας του βλαστοκύτταρα

17:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονίζει ο Σκόουλς: Σταματά το σχολιασμό για να φροντίσει τον γιο του

17:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι 5 κατηγορούμενοι για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι κοντά στο Ντόνκαστερ

16:52ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Δύο ξαδέλφια συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μοτοσικλέτα παρέσυρε παιδάκι - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν και Μερτς συγκρούστηκαν για Γάζα και συμφώνησαν για κοινά αμυντικά προγράμματα

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Γεώργιος Παπαδόπουλος

16:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαγκάρντ: «Βρισκόμαστε σε καλό σημείο, αλλά υπάρχουν ρίσκα» – Τι είπε για τα επιτόκια

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Μέσα στο μαιευτήριο της φρίκης με τους 460 νεκρούς - Σκληρές εικόνες

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό - Βλάβη σε ΙΧ στην Καλυφτάκη - Που υπάρχουν καθυστερήσεις

16:16ΕΛΛΑΔΑ

H Coca-Cola Τρία Έψιλον αναλαμβάνει την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών στην Πάτρα-Αχαΐα με δωρεά €1 εκατ. από το Ίδρυμα Coca-Cola HBC

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

10:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σάλος με τον Μητροπολίτη Δωδώνης: Έκανε παρατήρηση σε δάσκαλο για ένα... πουκάμισο - «Θύελλα» αντιδράσεων από εκπαιδευτικούς - Βίντεο

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

13:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Ντόρας Μπακογιάνη - Κικίλια για τον Λιμενάρχη Χανίων: «Να μην είμαστε αλαζόνες» - «Είμαστε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών»

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Μοτοσικλέτα παρέσυρε παιδάκι - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Μέσα στο μαιευτήριο της φρίκης με τους 460 νεκρούς - Σκληρές εικόνες

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

13:54LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Έκανε την πιο τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με διάφανη τουαλέτα γεμάτη κρύσταλλα

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

12:45ΕΘΝΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το πολυτελές ελληνικό πάρτι με τον Αργυρό, καλλονές και δισεκατομμυριούχους και οι αντιδράσεις διπλωματών

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας

16:52ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Δύο ξαδέλφια συνελήφθησαν για τη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συντριβή ελικοπτέρου σε χωράφι κοντά στο Ντόνκαστερ

14:33ME TO N & ME TO Σ

Αίσχος είναι άλλα όχι το πουκάμισο έξω!

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ