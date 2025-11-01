Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

Η πρόγνωση του Παναγιώτη Γιαννόπουλου για την πορεία του καιρού

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου
ΚΑΙΡΟΣ
Σε φθινοπωρινό σκηνικό θα κυλήσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι νεφώσεις, οι τοπικές βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα δώσουν το «παρόν» κυρίως στα δυτικά, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ στα βόρεια ο καιρός θα παραμείνει πιο ήπιος και σταδιακά αίθριος, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι κατά τόπους ισχυροί, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Η πρόγνωση του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, από το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται εξασθένηση των φαινομένων στα νησιά του Ιονίου και τη Μεσσηνία. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι 5-6 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι φτάνοντας στα 4-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί το Σαββατοκύριακο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος από τις 4-5 Νοεμβρίου αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή αναμένονται ασθενείς βροχές στα δυτικά, αλλά τα φαινόμενα σύντομα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και 24-25 στη νησιωτική Ελλάδα.

Την Δευτέρα αναμένονται ξανά βροχές χαμηλής έντασης στη δυτική Ελλάδα, με το σύστημα βροχών να μετακινείται προς τα ανατολικά. Την Τρίτη αναμένονται βροχές στην Αθήνα και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα, σε Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ την Πέμπτη αναμένονται νέες βροχές στην Αθήνα και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Κλείνοντας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος μίλησε για ήπια καιρικά φαινόμενα τουλάχιστον μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, με χαμηλής έντασης βροχές το τριήμερο 4-6 Νοεμβρίου.

