Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

Με αρκετές βροχές και καταιγίδες θα κυλήσει η νέα εβδομάδα σε πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Σήμερα: Ζέστη για την εποχή στα ανατολικά – άστατος καιρός στα δυτικά

Σήμερα, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, κυρίως στα ανατολικά και νότια, ενώ στη δυτική χώρα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Από την Τρίτη: Επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Από αύριο, μια ψυχρή λίμνη –δηλαδή μια μάζα ψυχρού αέρα στην ανώτερη ατμόσφαιρα που έχει αποκοπεί από τη γενική κυκλοφορία– σε συνδυασμό με βαρομετρικό χαμηλό στην επιφάνεια από τα βορειοδυτικά, θα προκαλέσουν εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα πιο νοτιοανατολικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, κυρίως στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπερνά τους 12–18°C.

Τετάρτη: Πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων

Την Τετάρτη, καθώς το χαμηλό μετατοπίζεται ανατολικά και νότια, τα φαινόμενα θα μετακινηθούν προς αυτές τις περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κατά 4–5°C σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, προσεγγίζοντας τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στα κεντρικά και βόρεια οι μέγιστες θα φτάσουν τους 13–15°C, στα δυτικά, ανατολικά και νότια τους 18–22°C, ενώ στα ορεινά θα επικρατούν μονοψήφιες τιμές. Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7–8 μποφόρ, τοπικά και επίπεδα θυέλλης.

Περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά , την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Σποράδες, το βόρειο Αιγαίο και την ανατολική Μακεδονία, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Πέμπτη και Παρασκευή σταδιακή βελτίωση.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως την Παρασκευή και να έχουν πιο τοπικό χαρακτήρα.

Στην Αττική, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι της Τρίτης και μετά, τοπικά ισχυρές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού.

Προς το απόγευμα, θα έχουμε ένα πέρασμα καταιγίδων από τα δυτικά προς τα νοτιότερα τμήματα, φαινόμενα που θα επιμείνουν μέχρι και το ξημέρωμα της Τετάρτης.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με τις βροχοπτώσεις να περιορίζονται σταδιακά από το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, με τη μέγιστη τιμή να φτάνει περίπου στους 18 °C το μεσημέρι.