Καιρός: Έρχεται 48ωρη κακοκαιρία - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Το φθινόπωρο δείχνει τα… δόντια του, φέρνοντας συνεχείς κακοκαιρίες με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Άλλαξε ο καιρός, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους 

INTIME NEWS
Αλλάζει ο καιρός τα επόμενα 24ωρα, με τη δυτική Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο ισχυρών και παρατεταμένων βροχοπτώσεων, όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, Σάκης Αρναούτογλου και Γιώργος Τσατραφύλλιας και το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Το φθινόπωρο δείχνει τα… δόντια του, φέρνοντας συνεχείς κακοκαιρίες με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Τα ξημερώματα της Τρίτης (4/11) σημειώθηκαν βροχές στα δυτικά και διάσπαρτες μπόρες στα βόρεια, ενώ από το πρωί έως τις προμεσημβρινές ώρες, άστατος καιρός θα επικρατήσει στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, ενώ φαινόμενα θα σημειωθούν και στη Θεσσαλονίκη, με ασθενή έως μέτρια ένταση.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, καθώς οι βροχές θα έχουν διάρκεια και ένταση στις εξής περιοχές:

  • Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.
  • Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.
  • Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.
  • Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.
  • Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος νότια των Κυκλάδων και στην Κρήτη, ενώ την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν πρόσκαιρα. Όμως από το Σάββατο το βράδυ αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Από την Τρίτη το βράδυ οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά κατά 5-6 βαθμούς έως το Σάββατο.

Όπως τόνισε ο Σάκης Αρναούτογλου, η δυτική Ελλάδα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη, καθώς το επόμενο δεκαήμερο θα σημειωθούν αξιόλογες ποσότητες βροχής που ενδέχεται να προκαλέσουν τοπικά προβλήματα.

Οι περιοχές που το διήμερο αυτό, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα εκδηλωθούν -κατά κύριο λόγο- και οι πιο δυνατές καταιγίδες είναι:

  • Ανατολική Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια, Σποράδες (πάνω από 150 mm, εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή)
  • Νότια Χαλκιδική
  • Κεντρική και Ανατολική Στερεά (και Αττική)
  • Ανατολική και νότια Πελοπόννησος
  • Δυτικές Κυκλάδες
  • Δυτική Κρήτη (εκεί και την Πέμπτη θα επιμείνουν τα φαινόμενα)

