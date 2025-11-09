Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 24ωρο με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Δύσκολο αναμένεται το επόμενο 24ωρο, με έντονα φαινόμενα ακόμα και στην Αττική, σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση του καιρού από το Meteo.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το νέο επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ η κακοκαιρία θα επιμένει μέχρι και την Τρίτη.

Για αύριο Δευτέρα, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα.

Αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού είναι η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Νότιας Ιταλίας προς την Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

Πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας αναμένουμε:

Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.

Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.

Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κ. και Αν. Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Αν. Στερεά και στην Αττική θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 24ώρου για τη Δευτέρα 10/11.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας μέσω WINDY:

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ισχυρές καταιγίδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

Για εντονα καιρικά φαινόμενα έκανε λόγο σε ανάρτησή του και ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως σημείωσε μάλιστα στην ανάρτησή του το δεύτερο αυτό βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα φέρει έως και 100 τόνους ανά στρέμμα στη Δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του Ιόνιο, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία , Ηλεία , Μεσσηνία , ανατολική Μακεδονία και Θράκη από το απόγευμα της Κυριακής (9/11) θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής με ραγδαιότητα ενώ είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, ισχυρές καταιγίδες θα «χτυπήσουν» από το μεσημέρι της Δευτέρας, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα έντοντες.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα νότια νησιωτικά τμήματα και ανέμους έως 5-6 μποφόρ στα πελάγη, προβλέπει για τη Δευτέρας το meteo.

Αναλυτικά, αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής. Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κ. και Αν. Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Αν. Στερεά και στην Αττική θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 8 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται στροφή των ανέμων σε βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά τις απογευματινές ώρες είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και πιθανώς καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

