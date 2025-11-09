Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 40ώρο ισχυρών καταιγίδων - Οι «κόκκινες» περιοχές

Με ανάρτησή του στα social media ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ανέφερε πως ξεκινάει δεύτερος κύκλος ισχυρών καταιγίδων.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου τόνισε πως ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα φέρει έως και 100 τόνους ανά στρέμμα στη Δυτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα από το απόγευμα της Κυριακής 9/11 και για 24 ώρες: Ιόνιο, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία , Ηλεία , Μεσσηνία , ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής και βροχές με ραγδαιότητα με αποτέλεσμα να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, ισχυρές καταιγίδες θα «χτυπήσουν» από το μεσημέρι της Δευτέρας, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ιδιαίτερα έντοντες.