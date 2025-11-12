Καιρός: Βόρειο ρεύμα και στη συνέχεια... ανάπαυλα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Τι αναφέρει η γνωστή μετεωρολόγος για την καιρική συνέχεια στη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Βόρειο ρεύμα και στη συνέχεια... ανάπαυλα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χαρακτήρα βορείου ρεύματος, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια προσήνεμα, έχει σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα επικρατεί βελτιωμένος καιρός.

Μέχρι τουλάχιστον την Κυριακή ο καιρός περνά σε φάση ανάπαυλας, καθώς ένας ισχυρός αντικυκλώνας κινείται ανατολικότερα προς τη χώρα μας, εμποδίζοντας τα συστήματα να κινηθούν νοτιότερα και να προκαλέσουν σημαντικές βροχές.

Οι άνεμοι θα διατηρηθούν βόρειοι, κρατώντας λίγο πιο χαμηλά την υγρασία και τη θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 17 με 21 βαθμούς Κελσίου. Ενώ από το Σάββατο αναμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα επικρατεί αισθητή ψύχρα, κυρίως στα ηπειρωτικά, λόγω των θερμοκρασιακών αναστροφών. Όταν ο ουρανός είναι καθαρός και δεν υπάρχουν σύννεφα, η γη ακτινοβολεί τη θερμότητά της προς το διάστημα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να πέφτει αισθητά τη νύχτα και νωρίς το πρωί, κάνοντας τα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας πιο ψυχρά από τα ανώτερα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια και πιθανώς στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς στα Δωδεκάνησα, κυρίως τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6, στα νοτιοανατολικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 15-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το απόγευμα και στα δυτικά αραιές νεφώσεις βαθμιαία πυκνότερες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16-11-2025

Στα νότια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρόγια Καρίμι: Η Αφγανή bodybuilder που θέλει να κατακτήσει την Ευρώπη - Οι Ταλιμπάν, οι απειλές θανάτου και ο γάμος στα 15

08:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Καθιερώθηκε νέα αργία 15 Νοεμβρίου σε Πρέσπες και Φλώρινα

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με την ημερομηνία πληρωμής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

5 κολπάκια για το πληκτρολόγιο του Android που θέλεις να γνωρίζεις

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονου από εξωσχολικούς στο προαύλιο του σχολείου του

07:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βόρειο ρεύμα και στη συνέχεια... ανάπαυλα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πολυτελές ρετιρέ στη Φλόριντα με... δώρο μία Pagani

07:53TRAVEL

Ξεχάστε τα Χριστούγεννα: Αυτή η πόλη της Ιταλίας προετοιμάζεται ήδη για το Πάσχα

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Τι θα πληρώσουμε φέτος - Πόσο είναι τα πρόστιμα

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Έχω υποχρέωση να καταθέσω αγωγή κατά του BBC»

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πυρπόλησαν όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χειροβομβίδας

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος από την Πέμπτη λόγω εργασιών

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι και οι 20 επιβαίνοντες του C-130 είναι νεκροί

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Αλλάζουν τα πάντα - Πώς θα αποπληρώνονται τα χρέη του αποθανόντα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Από ανακοπή ξεψύχησε το 3χρονο παιδί που έπεσε από μάντρα δυο μέτρων

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας και κέντρο

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ανατροπή με την ημερομηνία πληρωμής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε τροχιά παρατεταμένης καλοκαιρίας η χώρα – Τι αλλάζει από 17 Νοεμβρίου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος σε φούρνο στα Άνω Λιόσια — Ένοπλη ληστεία με θύματα δύο νεαρές υπαλλήλους

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Η πιο μισητή γυναίκα στην Αγγλία των Τυδώρ»: Η ιστορία της Τζέιν Μπολέιν που εκτελέστηκε δημόσια με γκιλοτίνα

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πυρπόλησαν όχημα σωφρονιστικού υπαλλήλου - Διακοπή κυκλοφορίας λόγω χειροβομβίδας

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικό C-130 διαλύθηκε στον αέρα με 20 νεκρούς: «Στο τραπέζι όλα τα σενάρια» για την πτώση του

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η κατάθεση του φραπέ και το μερίδιο, ποιοι «έσωσαν» τη ΝΔ στην ΚΕΔΕ, το θαύμα στον ΣΥΡΙΖΑ, οι εμπνευσμένοι τίτλοι της «Ιθάκης» του Τσίπρα, οι Σαουδάραβες και ο Μυτιληναίος

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κόλπο του Τσίπρα με το κασετόφωνο για να ξεπεράσει το «μπλοκάρισμα» στη συγγραφή της «Ιθάκης»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αναστασία Τασούλα: «Κάνε όνειρα, ακόμα κι αν είσαι στο νοσοκομείο», είχε πει στο Newsbomb η 26χρονη που έφυγε από τη ζωή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Από ανακοπή ξεψύχησε το 3χρονο παιδί που έπεσε από μάντρα δυο μέτρων

09:02ΚΟΣΜΟΣ

Η Κινέζα «θεά του πλούτου»: Εξαπάτησε 128.000 ανθρώπους με Bitcoin και έζησε σαν εκατομμυριούχος για έξι χρόνια

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ρόγια Καρίμι: Η Αφγανή bodybuilder που θέλει να κατακτήσει την Ευρώπη - Οι Ταλιμπάν, οι απειλές θανάτου και ο γάμος στα 15

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τον ιερέα Youtuber και το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών - Είχαν κρεμάσει μέχρι και πανό με σύνθημα σε βάρος τους

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι συνέβη η τραγωδία στην Αχαΐα: Ο 3χρονος έπεσε αγκαλιά με έναν 25χρονο από την μάντρα - Συνελήφθη από τις Αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ