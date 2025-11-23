Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό προ των πυλών - Έρχονται ισχυρά και έντονα φαινόμενα

Άστατο θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού και αυτή τη βδομάδα με πτώση της θερμοκρασίας, νεφώσεις και τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αύριο Δευτέρα (24/11) στα νότια Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελλόριζου) τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών στην Κρήτη. Στα βορειοδυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά και τα βόρτεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα νησιά του Αιγαίου τους 20 με 21 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 22, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 19 βαθμούς κελσίου.

Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τους ανέμους να πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 8 και 16 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο. Από αργά το απόγευμα οι νεφώσεις στο Ιόνιο και την Ήπειρο θα αυξηθούν εκ νέου, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Από το βράδυ θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο .

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στις Σποράδες τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Στα νότια Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελλόριζου) τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων και γρήγορη βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελλόριζου έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 και στα νότια έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

