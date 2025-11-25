Κακοκαιρία ADEL: Πότε ξεκινάει η 48ωρη «επέλασή» της - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

Την ονομασία «ADEL» πήρε η κακοκαιρία η οποία αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κουλυδά το πιο κρίσιμο 48ωρο είναι αυτό της Πέμπτης και Παρασκευής, όπου αναμένονται τα υψηλότερα ποσά αθροιστικού υετού, τόσο στις ήδη πληγείσες περιοχές της ΒΔ Ελλάδας, όσο και σε τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Η επιδείνωση αυτή, πλέον θα λάβει χαρακτήρα κακοκαιρίας με προειδοποίηση Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων –σύμφωνα με το σύστημα ονοματοδοσίας Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ– με την ονομασία

Είναι απολύτως κρίσιμο τις επόμενες ώρες και ημέρες να παρακολουθούμε τα επίσημα δελτία της ΕΜΥ, που θα προσδιορίσουν με ακρίβεια τις περιοχές και τα χρονικά διαστήματα έντονων φαινομένων, καθώς και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται χωρίς καμία καθυστέρηση.

Η νέα κακοκαιρία βαφτίστηκε Adel, ένα όνομα που έρχεται από την πλευρά του Ισραήλ, όπου χρησιμοποιείται κυρίως ως γυναικείο και έχει ρίζες στην εβραϊκή παράδοση.

Το “Adel” υπενθυμίζει ότι η ονοματοδοσία κακοκαιριών στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ – και κάθε όνομα κουβαλά και ένα κομμάτι από την ταυτότητα των τριών χωρών.

Το σύστημα ονοματοδοσίας κακοκαιριών στην ανατολική Μεσόγειο δημιουργήθηκε για να διευκολύνει την ενημέρωση του κοινού, την πρόληψη και την έγκαιρη λήψη μέτρων.





«Μπροστά μας τα δύσκολα» - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Η κατάσταση με τον καιρό γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς τα φαινόμενα ξεκινούν από τα δυτικά και σταδιακά επεκτείνονται σε μεγαλύτερες περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, βροχές και καταιγίδες αναμένονται να συνοδεύσουν τη χώρα έως το τέλος της εβδομάδας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα.

Ήδη παρατηρούνται βροχοπτώσεις στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς και στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι βροχές και οι καταιγίδες εντείνονται στο βορειοδυτικό τμήμα και αναμένεται να επεκταθούν ανατολικότερα και νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως τις δυτικές περιοχές της χώρας.

Σήμερα, ο καιρός θα παραμείνει άστατος στη δυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να μετακινούνται προς τα ανατολικά κατά το απόγευμα και το βράδυ. Βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης σε τμήματα του δυτικού Αιγαίου, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες, αν και με μικρότερη ένταση.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τα 7 με8 μποφόρ στα πελάγη, με τους νοτιάδες να παραμένουν έως το Σάββατο, οπότε θα στραφούν σε δυτικούς και θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας.

Θερμοκρασία και άνεμοι

Οι θερμοκρασίες ξεκινούν χαμηλά, γύρω στους 5-7 βαθμούς Κελσίου, με κρύο να επικρατεί και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει έως τους 18 βαθμούς, λόγω του νοτιά που μεταφέρει θερμότερες αέριες μάζες. Τις επόμενες ημέρες, τα πρωινά θα γίνονται πιο ζεστά εξαιτίας της επίδρασης των νοτιάδων στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Στην Αττική, αναμένονται σύννεφα από το απόγευμα και αυξημένες πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες τη νύχτα, κυρίως στα νότια παραθαλάσσια τμήματα, με θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει ήπιος μέχρι αργά το απόγευμα, ενώ βροχές θα ξεκινήσουν τη νύχτα στα δυτικά τμήματα της πόλης, με θερμοκρασία έως 17 βαθμούς το μεσημέρι.

Προοπτικές για τις επόμενες ημέρες

Την Τετάρτη, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, επεκτεινόμενες σταδιακά νοτιότερα και ανατολικότερα, επηρεάζοντας τη δυτική ηπειρωτική χώρα και τμήματα του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Την Πέμπτη, η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά, με την άφιξη ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από τη βόρεια Αφρική. Το σύστημα αυτό θα ενισχυθεί καθώς κινείται προς βορειοανατολικά, προκαλώντας εκτεταμένη και έντονη κακοκαιρία μέχρι την Παρασκευή.

Η δυτική Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με μεγάλα ύψη βροχής και ισχυρούς νοτιάδες, ενώ τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά και σε άλλες περιοχές, όπως η Πελοπόννησος, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική και νότια Μακεδονία και Θράκη, καθώς και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

