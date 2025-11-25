Καιρός: Άστατο το σκηνικό την Τετάρτη - Βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού αύριο Τετάρτη (26/11) σε πολλές περιοχές της χώρας σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Αναλυτική πρόγνωση για την Τετάρτη

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο, από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες νεφώσεις στην Αττική οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και αργότερα μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 22 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι βροχές από αργά το βράδυ θα ενταθούν με αποτέλεσμα να σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 18 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 , στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο και από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στο Ιόνιο 6 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και στη νότια Εύβοια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

