Κακοκαιρία Adel: Αυτές είναι οι δύο φάσεις που θα «χτυπήσει» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Με ανάρτησή του στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ικανά να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, το πρώτο έντονο «χτύπημα» αναμένεται από το πρωί της Τετάρτης (26/11) οπότε και θα ξεκινήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρώτα στα βορειοδυτικά και οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν νοτιότερα και ανατολικότερα για να επηρεάσουν το συνολο της δυτικής χώρας και να φτάσουν μέχρι και τα βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας.

Περιοχές όπως το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος, η δυτική και βόρεια Θεσσαλία αλλά και η ανατολική Μακεδονία - Θράκη βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου.

Το δεύτερο «χτύπημα», σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη αναμένεται εντονότερο αλλά και πιο εκτεταμένο. Θα αρχίσει να απασχολεί τη δυτική Ελλάδα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και μέχρι το μεσημέρι περίπου της Παρασκευής θα έχει φτάσει μέχρι και το ανατολικό Αιγαίο.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτή τη φάση η δυτική Ελλάδα μπαίνει στο βαθύ κόκκινο σε ότι αφορά το επίπεδο κινδύνου, ενώ έντονες βροχές - καταιγίδες θα απασχολήσουν αυτή τη φορά και αρκετές περιοχές ανατολικότερα της οροσειράς της Πίνδου (χάρτες 3 - 6). Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή», καταλήγει ο μετεωρολόγος.

Διαβάστε επίσης